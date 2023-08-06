المؤتمر العلمي الأول لطب المناعة ضمن برنامج الماجستير المهني بصيدلة المنصورة

نظمت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة المؤتمر العلمي الأول للمناعة والطب التجددي، بتنظيم من برنامج الماجستير المهني للمناعة والطب التجددي.

جانب من المؤتمر بجامعة المنصورة، فيتو



برعاية الدكتور شريف خاطر -رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور منال عيد، عميد كلية الصيدلة رئيس المؤتمر، الدكتور خالد بشير سليم - وكيل كلية الصيدلة لشؤون الدراسات العليا للبحوث، مقرر المؤتمر وإشراف الدكتور ميرهان أحمد مقلد -مدير برنامج الماجستير المهني للمناعة والطب التجددي والأمين العام للمؤتمر والرئاسة الشرفية والدكتور أحمد شقير-أستاذ جراحة المسالك البولية ومدير مركز الكلي والمسالك البولية الأسبق وبحضور الدكتورة ماجدة نصر- نائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث.

Advertisements

جانب من المؤتمر بجامعة المنصورة، فيتو

جانب من المؤتمر بجامعة المنصورة، فيتو

جانب من المؤتمر بجامعة المنصورة، فيتو

والدكتور أيمن نور الدين - نائب رئيس جامعة الاهرام الكندية وعميد كلية الصيدلة والدكتور هاني القناوي وكيل الكلية لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والدكتور تامر أبو السعد- وكيل كلية طب المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة منى عبد العزيز منتصر وكيل كلية طب الاسنان المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

جانب من المؤتمر بجامعة المنصورة، فيتو

جانب من المؤتمر بجامعة المنصورة، فيتو

جانب من المؤتمر بجامعة المنصورة، فيتو

جانب من المؤتمر بجامعة المنصورة، فيتو

جانب من المؤتمر بجامعة المنصورة، فيتو



يهدف المؤتمر الي إلقاء الضوء على تطبيقات الخلايا الجذعية والطب التجددي وتدخله الإيجابي في تحقيق معجزات طبية علمية في علاج مشكلات صحية عديدة ليصبح عن جدارة أحد أهم الاحداث التي غيرت في العالم، كما تم فيه مناقشة مجالات البحث العلمي المستقبلية، قدمها لنا كوكبةٌ من العلماء وذوي الخبرة المتخصصين في هذا المجال ومنهم لواء طبيب طارق طه-رئيس قسم الخلايا الجذعية والطب التجددي بمركز البحوث الطبية والطب التجددي ((ECRRM والدكتور أسامة عزمي -مستشار رئيس المركز القومي للبحوث ومستشار رئيس مركز البحوث والطب التجديدي والدكتور أحمد درويش-أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بمركز الأورام جامعة المنصورة والدكتور حنفي حافظ -أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بالمعهد القومي للأورام ومستشفى سرطان الأطفال 57357 والدكتورة منة الله شهاب النجار-صيدلي إكلينيكي ومشرف علي وحدة زرع النخاع بمستشفى سرطان الأطفال 57357.



وحضر المؤتمر أسامة الشحات -نقيب أطباء الدقهلية والدكتور مجدي ثابت -نقيب صيادلة القليوبية والدكتور لمعي موسى - أمين عام نقابة الصيادلة الدقهلية والدكتور منى راشد -أمين صندوق نقابة صيادلة الدقهلية والدكتورة منال فريد -وكيل نقابة صيادلة الدقهلية ومن وزارة الصحة الدكتور جورج سامي -منسق تدريب الصيدلة الاكلينيكية بمكتب مستشار وزير الصحة للتعليم الطبي والدكتور مدحت المنسي -نائب مدير مستشفى تمي الأمديد المركزي والدكتورة هند مصطفى -رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى المنصورة التخصصي والدكتور أيمن عبد الفتاح عبد الباقي- مدير مستشفى الكبد المصري والدكتور أحمد طايل - امين عام مساعد نقابة صيادلة الدقهلية ومن هيئة الدواء المصرية الدكتورة نعمات علي عبد الوهاب -مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، كما حضر المؤتمر مدير برنامج الزمالة المصرية بالدقهلية الدكتور السيد فاروق والدكتورة ميرفت داوود مدير معمل زراعة الانسجة في MERK بطب المنصورة، وقد أسفر المؤتمر عن العديد من التوصيات وسيتم دراستها وعرضها على المختصين وتطبيقها إن أمكن.