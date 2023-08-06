الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

انطلاق سلسلة ندوات اختر كليتك 2 في البحيرة بمشاركة 15 جامعة (صور)

إنطلاق سلسلة ندوات
إنطلاق سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بالبحيرة، فيتو

انطلقت صباح اليوم أولى فعاليات ندوات "اختر كليتك2"في   محافظة البحيرة بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية، والتى ستستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 8 أغسطس 2023 بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، حيث تستهدف الندوات حضور 1400 طالب وطالبة تقريبًا لتلك الندوات. 


ويأتي ذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بضرورة الترويج للكليات المختلفة وفقًا لحاجة العمل وتشجيع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على الإلتحاق بتلك الكليات التطبيقية الغير مألوفة، واستكمالًا للصدى الكبير الذي حققته سلسلة ندوات "اختر كليتك 1" التى نظمتها المحافظة العام الماضي وتأثيرها الإيجابي على الطلبة والطالبات.

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إنطلاق سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بالبحيرة، فيتو
انطلاق سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بالبحيرة، فيتو
انطلاق سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بالبحيرة، فيتو


وافتتحت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، فعاليات اليوم الأول من سلسلة الندوات، وذلك بحضور  السيد اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ  يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

 

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على أهمية تلك الندوات والتى تستهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحانات هذا العام وأولياء أمورهم، وإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة  وشرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها اختيار الطلاب لكلياتهم.

واستعرض عدد من الحاضرين من ممثلي الجامعات المختلفة عروض تقديمية عن الجامعات والكليات والفرص المتاحة بها وطريقة التقديم وشروط القبول فى الكليات المختلفة وكتابة الرغبات، بالإضافة إلى مشاركة تجارب شخصية فى دراسة المجالات الجديدة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذكاء الإصطناعي وذلك اتصالًا باتجاه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات للمواطنين.

إنطلاق سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بالبحيرة، فيتو
إنطلاق سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بالبحيرة، فيتو
إنطلاق سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بالبحيرة، فيتو
إنطلاق سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بالبحيرة، فيتو
إنطلاق سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بالبحيرة، فيتو

ومن جانبهم، عبر الحاضرون من الطلاب وأولياء الأمور عن سعادتهم لعقد مثل هذه الندوات على أرض محافظة البحيرة، مؤكدين أن هذه الندوات بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق أقصى استفادة من مرحلة التعليم الجامعي نظرًا لدورها فى تحديد المستقبل العلمي والمهني لهم فى عصر يشهد تطورات هائلة فى مجالات العلم وميادين العمل.

هذا وتؤكد الدكتورة نهال بلبع، أن التعليم العالي يعد مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ويساهم بشكل كبير في النمو الإقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الإبتكار وزيادة المهارات العالية ويعتبر وسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الإجتماعية والعالمية الكبرى وهو أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والإزدهار والقدرة التنافسية للدول.

مشيرةً إلى أهمية عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية لأبناء المحافظة من المراحل التعليمية المختلفة للتوعية بآفاق التعليم الجامعي الجديدة والمستحدثة لاسيما الجامعات التكنولوجية والتطبيقية، نظرًا لحاجة سوق العمل لمثل هذه المجالات، ودورها فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

 

كما أنه من المقرر أن يشارك غدًا فى فعاليات اليوم الثانى ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور (كليات: الصيدلة - الطب البيطرى - العلوم - التمريض - الحاسبات والمعلومات).

 

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اختر كليتك 2 البحيرة محافظة البحيرة نائب محافظ البحيرة دمنهور

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