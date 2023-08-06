وفد من وزارة الاتصالات يزور جامعة العريش تمهيدًا لافتتاح مقر مركز إبداع مصر الرقمية CREATIVA

استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش لجنة هندسية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير التجهيزات اللازمة بالجامعة فى البنية الأساسية والشبكات والإنترنت والكهرباء وتجهيزات القاعات التدريبية بالوسائل السمعية والبصرية.

يأتي ذلك تمهيدا لافتتاح مقر مركز إبداع مصر الرقمية CREATIVA بالجامعة والذى يضم معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ومعهد الاتصالات القومى NTI وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA.



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ويعتبر مركز إبداع مصر الرقمية نقلة كبيرة لطلاب جامعة العريش وكافة منتسبي الجامعة ولشمال سيناء بصفة عامة ، حيث يقدم المركز خدماته التدريبية والاستشارية وريادة الاعمال والبحث العلمى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمواطنين.

وسيتم تجهيز المقر والجامعة باحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات اللازمة من أجل تقديم الخدمات اللازمة والنوعية للطلاب ومنتسبي الجامعة والمواطنين.

وأثنى الدكتور حسن الدمرداش على التعاون المتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف هيئاتها وقطاعاتها موضحا أن وجود مقر لمركز ابداع مصر الرقمى بالجامعة أصبح ضرورة ملحة فى ظل التنمية المستمرة بشمال سيناء.



وأوضح أن التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال قد أثمر عن تدريب قرابة 600 متدرب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة مثل أمن المعلومات والشبكات والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء واللغات الأجنبية وان تأهيل الطلاب والمواطنين من خلال مركز ابداع مصر الرقمية وتوفير بيئة تكنولوجية متكاملة تحتضن الابداع والتميز بالجامعة هو من أولويات الجامعة.



وقامت اللجنة بجولة بالجامعة للاطلاع على التجهيزات اللازمة بالجامعة وتحديد الاحتياجات اللازمة من أجل افتتاح المقر.