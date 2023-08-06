الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وفد من وزارة الاتصالات يزور جامعة العريش تمهيدًا لافتتاح مقر مركز إبداع مصر الرقمية CREATIVA

وفد وزارة الاتصالات,
وفد وزارة الاتصالات, فيتو

استقبل الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش لجنة هندسية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير التجهيزات اللازمة بالجامعة فى البنية الأساسية والشبكات والإنترنت والكهرباء وتجهيزات القاعات التدريبية بالوسائل السمعية والبصرية.

يأتي ذلك تمهيدا لافتتاح مقر مركز إبداع مصر الرقمية CREATIVA بالجامعة والذى يضم معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ومعهد الاتصالات القومى NTI وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA.
 

Advertisements

ويعتبر مركز إبداع مصر الرقمية نقلة كبيرة لطلاب جامعة العريش وكافة منتسبي الجامعة ولشمال سيناء بصفة عامة ، حيث يقدم المركز خدماته التدريبية والاستشارية وريادة الاعمال والبحث العلمى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمواطنين.

وسيتم تجهيز المقر والجامعة باحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات اللازمة من أجل تقديم الخدمات اللازمة والنوعية للطلاب ومنتسبي الجامعة والمواطنين.

 

وأثنى الدكتور حسن الدمرداش على التعاون المتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف هيئاتها وقطاعاتها موضحا أن وجود مقر لمركز ابداع مصر الرقمى بالجامعة أصبح ضرورة ملحة فى ظل التنمية المستمرة بشمال سيناء.
 

وأوضح أن التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال قد أثمر عن تدريب قرابة 600 متدرب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة مثل أمن المعلومات والشبكات والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء واللغات الأجنبية وان تأهيل الطلاب والمواطنين من خلال مركز ابداع مصر الرقمية وتوفير بيئة تكنولوجية متكاملة تحتضن الابداع والتميز بالجامعة هو من أولويات الجامعة.
 

نقابة التمريض تكرم أعضائها من الكوادر المتميزة بمحافظة شمال سيناء

الأول علمي علوم بشمال سيناء: التقرب إلى الله ووقوف أسرتي بجانبي سر تفوقي والمجموع فاق توقعاتي

وقامت اللجنة بجولة بالجامعة للاطلاع على التجهيزات اللازمة بالجامعة وتحديد الاحتياجات اللازمة من أجل افتتاح المقر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتصالات وتكنولوجيا بمحافظة شمال سيناء بشمال سيناء تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات شمال سيناء محافظة شمال سيناء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرًا بسبب ارتفاع الأمواج

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

محمد رياض يكشف سر عدم حضور عادل إمام المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

أحمد فوزي يكشف مفاجأة بشأن إقالة سيد عبد الحفيظ وموقف كولر

أخبار مصراليوم، بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء.. قوائم الجامعات الأهلية الخاصة والمعتمدة

Advertisements

منوعات

المزيد

مخاوف من تغير هوية فرنسا الإقليمية والثقافية بسبب الاحتباس الحراري

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة بصوت الشيخ عبد اللطيف وهدان من سورة محمد والفتح (فيديو)

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بحدوث خلافات كبيرة الفترة القادمة

تلاوة عذبة بصوت الشيخ فتحي عبد المنعم خليف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية