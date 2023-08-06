القبض على 6 متهمين تسببوا فى مقتل شخص وإصابة ابنه خلال جلسة طلاق

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 6 أشخاص تسببوا فى مقتل شخص واصابة ابنه خلال جلسة طلاق بمنطقة الشرابية.

مقتل شخص وإصابة ابنه خلال جلسة طلاق

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة أثناء جلسة طلاق بين زوجين بمنطقة الشرابية مما أسفر عن مصرع شخص واصابة ابنه، وقامت سيارتى إسعاف بنقلهما إلى المستشفى فيما انتقلت قوات البحث الجنائى بقطاع شمال القاهرة وألقى القبض على 6 متهمين فى الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.