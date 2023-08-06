الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 7 أشخاص صدمتهم سيارة فى الوراق

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

أصيب 7 أشخاص بعدما صدمتهم سيارة بطريق الدائرى نطاق الوراق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت  بلاغا من طوارئ الصحة ، باصطدام سيارة بأشخاص فى الوراق ؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة 7 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.


فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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غرفة عمليات النجدة بمديرية امن الجيزة الوراق أمن الجيزة

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