إصابة 7 أشخاص صدمتهم سيارة فى الوراق
أصيب 7 أشخاص بعدما صدمتهم سيارة بطريق الدائرى نطاق الوراق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا من طوارئ الصحة ، باصطدام سيارة بأشخاص فى الوراق ؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين إصابة 7 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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