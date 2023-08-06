الأحد 06 أغسطس 2023
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منوعات

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

يانصيب، فيتو
يانصيب، فيتو

تحولت حياة عائلة بريطانية بين عشية وضحاها وانتقلت من منزل صغير إلي قصر فخم تتجاوز قيمته 3 ملايين جنيه إسترليني.

الفوز بورقة يانصيب

وجاء التحول الكبير في حياة العائلة البريطانية عقب الفوز بورقة يانصيب حيث حصلت العائلة البريطانية الصغيرة المكونة من أب وأم وطفلهما الصغير على البيت الفخم بعدما أنفقت 10 جنيهات فقط ثمن ورقة اليانصيب.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية بأن حياة العائلة التي كانت تعيش بشقة صغيرة شرق لندن، انقلبت رأسا على عقب بعدما انتقلت للعيش في المنزل الجديد.
ويتكون من خمس غرف نوم ويقدر قيمته بحوالي 3.5 مليون جنيه إسترليني بالقرب من أسكوت ويعيشون حياة فارهة حاليًا.
 

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