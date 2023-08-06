ارتفاع عدد اليهوديات الحاصلات على رخصة حمل سلاح بشكل قياسي
أظهرت إحصائيات إسرائيلية، اليوم الأحد، أن عدد النساء اليهوديات اللواتي حصلن على “رخصة حمل سلاح”، ارتفع بنسبة 88% منذ بداية الجاري 2023.
وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قرابة نصف المستوطنات الإسرائيليات اللواتي تم تسليحهن يعشن في المستوطنات بالضفة الغربية، ما ينذر بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
ارتفاع عدد اليهوديات الحاصلات على رخصة حمل سلاح
وأشارت الإذاعة إلى أنه ومنذ ولاية الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن 510 نساء حصلن على رخص لحمل السلاح، مقابل 270 امرأة حصلن على رخص لحمل السلاح بذات الفترة من عام 2022.
وأظهرت البيانات أن من بين الـ510 اللواتي حصلن على رخص لحمل السلاح، فإن 42% منهن يقطن في المستوطنات في الضفة الغربية.
وينسجم ذلك مع تصريحات وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لتسليح الإسرائيليين، والمطالبة بمنح وسام تقدير وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل الشهيد قصي معطان (19 عاما)، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله بـ الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يشجع المستوطنين على الاستمرار بالهجوم على البلدات والقرى الفلسطينية وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
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