الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

البطولة العربية، رونالدو وماني في هجوم النصر السعودي أمام الرجاء المغربي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

البطولة العربية، أعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

تشكيل النصر السعودي أمام الرجاء

نواف العقيدي، أليكس تيليس، علي لاجامي، سلطان الغنام، عبد الله مادو، عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

وتأهل النصر السعودي إلى ربع النهائي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد تعادله مع الشباب ثم فوزه على الاتحاد المنستيري ثم تعادل مع الزمالك في المباراة الأخيرة.

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بينما تصدر الرجاء المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على شباب بلوزداد ثم الكويت الكويتي وأخيرًا الوحدة الإماراتي.

محمود البنا حكما لمباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم طاقم حكام مصرى بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة الرجاء المغربي مع النصر السعودي في دور الثمانية بالبطولة العربية للأندية المقام بالسعودية.

ويضم طاقم الحكام المصري البنا حكما للساحة ومعه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين وامين عمر حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فار والتونسي خليل حسابي مساعد فار.

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