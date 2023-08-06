الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة السيراميك: تراجع صادرات القطاع 20% في اول 5 شهور من 2023

سيراميك, فيتو
سيراميك, فيتو

 تعد صناعة السيراميك من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ويوجد 33 مصنع سيراميك تعمل بالسوق المصري، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها نحو 240 مليون متر سنويًّا ، وتبلغ استثمارات القطاع نحو 15 مليار جنيه، وتصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90% وترتفع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلي والعالمي.

تنمية وتطوير صناعة السيراميك

وحرصت وزارة  الصناعة والتجارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك باعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية بالاقتصاد القومي، والتي توفر الآلاف من فرص العمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة، وتسعى الوزارة خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيراميك، خاصة في ظل توافر كافة المقومات الصناعية والتي تشمل مصادر الطاقة والمواد الخام والعمالة المؤهلة. 

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 استقرار أسعار السيراميك 

 وأكد طارق صادق عضو  شعبة صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات،  ان صادرات القطاع تراجعت بنسبة 20 %  خلال اول 5 شهور من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لافتا إلى أن هذا لا يترك تأثيرا على تراجع الأسعار بالسوق المحلى، مرجعا ذلك  الى ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل.

 

 واشار الى استقرار اسعار السيراميك بالسوق المحلى السوق المحلى، لافتا الى ان صناعة السيراميك شأنها كشأن باقى القطاعات الصناعية تأثرت بتراجع القدرة  الشرائية للمستهلك 

 

 أنواع مختلفة من السيراميك

ويعرض بالسوق المصري أنواع مختلفة من السيراميك، سواء على مستوى جودتها أو حجمها والشركات المنتجة.

كما يختلف سعر السيراميك على حسب جودتها سواء: الفرز الأول أو الثاني أو الثالث، والتي تشهد إقبالًا من المواطنين على حسب قدراتهم المالية والغرض من الاستخدام.

 

 

أسعار السيراميك فرز أول في مصر

 

يعد سعر متر السيراميك فرز أول هو الأعلى مقارنة بباقى أنواع السيراميك، كما أنه يعد الأفضل فى جودة الصناعة، فلا يوجد به أخطاء فى التصميمات أو الرسومات أو الوزن والأبعاد ولهذا هو الأغلى ومتوسط أسعاره كالتالي:

سعر متر الارضيات الباركية فرز أول من 120 جنيها إلى 250 جنيها.
سعر متر الأرضيات العادي فرز أول من 85 جنيها إلى 100 جنيه.
سعر متر سيراميك كليوباترا فرز أول من 135 جنيها إلى 150 جنيها.
سعر متر سيراميك لابوتيه فرز أول من 85 جنيها إلى 130 جنيها.
سعر متر الأرضيات ليزر فرز أول من 90 جنيها إلى 130 جنيها.
سعر متر سيراميك مارسيليا فرز أول من 75 جنيها الى 95.
سعر متر سيراميك رويال فرز أول من 85 جنيها أو أكثر.
سعر متر سيراميك ليسيكو الفرز الأول من 105 جنيهات.

 

أسعار السيراميك فرز ثاني في مصر
 

يأتى سعر سيراميك الفرز الثاني فى الفئة المتوسطة فهو يعد الافضل مباشرة بعد سيراميك الفرز الاول وايضًا يليه فى السعر والجودة

سعر متر سيراميك كليوباترا يبدأ فرز ثاني من 95 جنيها.
سعر متر سيراميك لابوتية فرز ثاني من 55 جنيها إلى 75 جنيها.
سعر متر سيراميك مارسيليا فرز تاني من 70 جنيها أو أكثر.
سعر متر سيراميك رويال فرز ثاني من 75 جنيها أو أكثر.
سعر متر سيراميك ليسيكو فرز ثاني من 85 جنيها.

 

أسعار السيراميك فرز ثالث

 

سعر متر سيراميك كليوباترا من 57 جنيها الى 63 جنيها.
سعر متر سيراميك لا بوتيه فرز ثالث من 35 جنيها الى 40 جنيها.
سعر متر سيراميك مارسيليا فرز ثالث يبدأ من 44 جنيها.
سعر متر سيراميك ليسيكو فرز ثالث يبدأ من 75 جنيها.
سعر متر سيراميك رويال فرز ثالث من 60 جنيها أو أكثر.

 

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