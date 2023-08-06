الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

التقرير الطبي لفتاة بالمرج اتهمت شابا بسحلها يكشف حجم إصابتها

مديرية أمن القاهرة،
مديرية أمن القاهرة، فيتو

كشف التقرير الطبي لفتاة اتهمت شابا بسحلها والتعدي عليها لمعاتبتها له على معاكستها في الشارع  في منطقة المرج عن إصابتها بجرح طولي في الوجه استلزم 25 غرزة وفترة علاج تتجاوز الـ 15 يوما. 

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول واقعة بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 /7 /2023 حضرت لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ربة منزل وبصحبتها نجلتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" - مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما وذلك حال معاتبة نجلتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثًا إصابتها المنوه عنها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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