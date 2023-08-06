هل يرحل طاهر محمد طاهر عن الأهلي، مصدر يرد

الأهلي، كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة إعارة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في ميركاتو الصيف الجاري مؤكدا أن هناك استقرار نهائي علي استمرار اللاعب الموسم القادم.

أضاف: كولر قرر استمرار طاهر محمد طاهر الموسم القادم وعدم رحيله ومنحه فرصة جديدة للتعبير عن نفسه بشكل اقوي.

وأوضح أن طاهر محمد طاهر كان مرشح للخروج معارا ولكن تم الاستقرار علي منحه فرصة جديدة الموسم القادم.

قال مصدر داخل الأهلي أن سامي قمصان مدرب الأهلي مستمر في منصبه الموسم القادم ولا توجد نية لرحيله كما تردد.

أضاف: قمصان يحظي بثقة مارسيل كولر ولجنة التخطيط للكرة ويعد كادر تدريبي متميز للمستقبل ولا توجد نية لرحيله.

اقترب مسئولو الأهلي من الاستقرار علي ملامح معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث تبقي النمسا الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي الصيفي استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

كما جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب تحديد موعد السوبر الإفريقي المنتظر إقامته أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن خالد بيبو بدأ التحرك من خلال الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف للوقوف على الموعد الرسمي لكأس السوبر الإفريقي الذي تأجل مرتين حيث كان مقرر له خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس الجاري ثم تأجل إلى مطلع سبتمبر ثم تأجل لموعد غير محدد.

خالد بيبو يتسلم تقرير الأجانب

على جانب آخر حصل خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي على تقرير بمواعيد انتظام لاعبي الفريق الأجانب في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت جلسة بيبو مع الجهاز الإداري الوقوف علي مواعيد انتظام اللاعبين الاجانب وهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو والتونسيان علي معلول ومحمد الضاوي كريستو والجزائري أحمد القندوسي والمالي أليو ديانج في تدريبات الفريق.

ويبدأ لاعبو الأهلي فترة الإعداد يوم ٢٤ أغسطس الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة حيث تم التنبيه علي اللاعبين الأجانب بضرورة الالتزام بمواعيد الوصول.

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وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير..

في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض محمود الخطيب أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

بطولات سيد عبد الحفيظ مع الأهلى

يعد سيد عبد الحفيظ أحد أفرزت قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج في جميع مراحل الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 1997.

وتوج عبد الحفيظ مع الأهلي كلاعب بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، وصلت إلى 14 بطولة، بواقع 6 بطولات دوري ممتاز، وبطولتي كأس مصر، وبطولتي كأس السوبر المصريى، وبطولتي دوري أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس السوبر الإفريقى إلى جانب الفوز ببطولة كأس النخبة العربية.

بطولات سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في عام 2010 واستطاع الحصول مع المارد الأحمر على العديد من البطولات وصلت إلى 21 بطولة، بواقع 7 بطولات للدورى الممتاز وخمس بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وأربع بطولات للسوبر الأفريقي، وخمس بطولات لكأس السوبر المحلى، إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في الفترة ما بين عامى 2014 وحتى عام 2015.

كولر يطير إلى سويسرا

من ناحية أخرى يغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة السلبية عقب انتهاء الموسم الكروي بخوض مباراة المصري أمس في نصف نهائي كأس مصر.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.