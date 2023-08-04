معلول الأفضل.. أرقام وإحصائيات محترفي الأهلي في الموسم الحالي

حقق النادي الأهلي خلال هذا الموسم 5 بطولات رفقة السويسري مارسيل كولر ، أي حقق الفريق كل البطولات التي شارك فيها هذا الموسم عدا كأس العالم للأندية، وتألق لاعبو الأهلي الأجانب رفقة الفريق على مدار الموسم ، وكان قد تأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه على المصري البورسعيدي منتظرًا مواجهة أمام إنبي في نصف النهائي.

ونعرض لكم في التقرير التالي أرقام وإحصائيات لاعبي الأهلي الأجانب:

_ التونسي علي معلول

استطاع التونسي علي معلول من إحراز 8 أهداف رفقة الأهلي في بطولة الدوري منهم 6 ركلات جزاء وصنع 6 أهداف، وأحرز معلول هدفًا في مونديال الأندية وصنع آخر، وفي بطولة أفريقيا صنع 6 أهداف وفي بطولة كأس مصر أحرز هدفا وحيدا من ركلة جزاء أمام المصري البورسعيدي، وأحرز هدفا في بطولة السوبر المصري أي أحرز معلول رفقة الأهلي هذا الموسم 11 هدفا وصنع 13 اسيست لتصبح عدد مساهماته 24 رفقة الفريق هذا الموسم.

Advertisements

المالي أليو ديانج



أحرز المالي ديانج هدفين وصنع مثلهم فقط في بطولة الدوري، ولم يحرز أو يصنع في أي بطولة أخرى رفقة المارد الأحمر هذا الموسم.

الجزائري القندوسي

صنع القندوسي هدفا في بطولة الدوري، وكذلك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولم يحرز سوى هدف وحيد في بطولة كأس مصر أمام المصري البورسعيدي، لتصبح مساهمته عبارة عن هدف و2 اسيست مع الفريق هذا الموسم.

التونسي كريستو

لم يشارك اللاعب التونسي كريستو كثيرا هذا الموسم، وظهر بديلا في العديد من المناسبات، ولم يستطع سوى صناعة هدف وحيد مع الفريق في بطولة الدوري .







الجنوب أفريقي بيرسي تاو

استطاع تاو إحراز 3 أهداف وصنع 2 في بطولة الدوري، وأحرز هدفا في كأس العالم للأندية، وكان عنصرا فعالا مع الفريق في بطولة أبطال أفريقيا، وأحرز 5 أهداف، وصنع 5، وأحرز هدفا في كأس مصر لتصبح مساهمته عبارة عن 10 أهداف و7 اسيست.

كولر يطير إلى سويسرا

ويغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة السلبية عقب انتهاء الموسم الكروي بخوض مباراة المصري أمس في نصف نهائي كأس مصر.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.