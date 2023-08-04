في ذكرى ميلاده، قصة صعود باراك أوباما لرئاسة أمريكا

في مثل هذا اليوم من عام 1961، ولد باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الرابع والأربعون، والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2009.

عن حياته ونشأته

تخرج باراك أوباما في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وكان من أوائل الأمريكيين من أصول أفريقية يتولى رئاسة مجلة هارفارد للقانون، كما كان يعمل في الأنشطة الاجتماعية في شيكاغو قبل حصوله على شهادة المحاماة. وعمل كمستشار للحقوق المدنية في شيكاغو، وقام بتدريس مادة القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو في الفترة من 1992 إلى 2004.

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حاز باراك أوباما على ثلاث فترات في مجلس الشيوخ بولاية إلينوي وذلك في الفترة من 1997 إلى 2004. وعقب محاولة غير ناجحة للحصول على مقعد في مجلس النواب عام 2000 رشح نفسه لمجلس الشيوخ عام 2004، واستطاع أن يحوز على مقعد بالمجلس في مارس 2004، واستطاع بهذا الفور جذب انتباه الحزب الديمقراطي، وكان خطابه التلفزيوني الذي بُثَّ محليًّا خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي في يوليو من عام 2004 جعله نجمًا صاعدًا على الصعيد الوطني في الحزب. وبعدها اُنْتُخِبَ لعضوية مجلس الشيوخ في نوفمبر 2004 وحاز على أكبر نسبة في تاريخ إلينوي.

تولى باراك أوباما مهام عدة لجان في مجلس الشيوخ مثل لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة البيئة والأشغال العامة ولجنة شؤون المحاربين القدماء وذلك حتى ديسمبر 2006.

وفي يناير 2007 غادر باراك أوباما لجنة البيئة والأشغال العامة وقام بمهام إضافية مع لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات ولجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية.

ورأس باراك أوباما أيضًا اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ للشؤون الأوروبية. وبوصفه عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قام برحلات رسمية إلى شرق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، واجتمع مع محمود عباس قبل أن يصبح رئيسًا للسلطة الفلسطينية، وألقى كلمة في جامعة نيروبي تدين الفساد في الحكومة الكينية.

فوز أوباما بانتخابات الرئاسة

بدأ باراك أوباما في خوض منافسات انتخابات الرئاسة في فبراير من عام 2007 وبعد حملة شديدة التنافس داخل الحزب الديمقراطي من أجل الحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية استطاع الحصول على ترشيح حزبه وذلك بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، ليصبح أول مرشح للرئاسة من أصل أفريقي لحزب أمريكي كبير في الانتخابات العامة التي جرت في 4 نوفمبر 2008.

في الوقت نفسه استطاع باراك أوباما أن يهزم المرشح الجمهوري جون ماكين، ونصب رئيسًا في 20 يناير 2009.