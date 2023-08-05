تصريحات جوارديولا تدفع برشلونة لصفقة جديدة

برشلونة، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، تسعي للتعاقد مع لاعب جديد في خط الهجوم، هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم السبت، فإن برشلونة يسعى جاهدًا لضم برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، من أجل تعويض رحيل عثمان ديمبلي.

وأشارت إلى أن برشلونة يعمل بالفعل على إستراتيجية ضم سيلفا بأي ثمن هذا الصيف، ليكون تحت قيادة المدرب تشافي.

وأوضحت "تم عقد اجتماعات قمة داخل برشلونة يومي الخميس والجمعة الماضيين، وكان على رأسها ديكو، وماتيو أليماني لمناقشة عدة ملفات أبرزها صفقة برناردو سيلفا".

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وذكرت الصحيفة، أن برشلونة يدرس تقديم عرض لضم سيلفا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار شراء إلزامي في يوليو 2024، مع عرض مقابل مادي جيد.

وكشفت أن برشلونة يثق في حسم الصفقة بسبب الضغط الذي يمارسه برناردو ووكيله خورخي مينديز على المان سيتي، بالإضافة إلى أن بيب جوارديولا قد تعهد للاعب في العام الماضي بالسماح له بالمغادرة، إذا حصل على عرض مالي جيد.

وقالت الصحيفة إن الخيار الثاني لضم برناردو هذا الصيف، إذا رفض مانشستر سيتي عرض الإعارة، سيكون الشراء مباشرة، وهذا يحتاج لبيع أحد لاعبي البارسا.

تصريحات جوارديولا

كان جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قال في تصريحات له أمس عن رحيل برناردو: "أنا لا أريد أي لاعب لا يرغب في البقاء هنا".

وأضاف: "لكننا بحاجة للحصول على عرض مناسب، نحن لم نحصل عليه حتى الآن. إذا كانوا برشلونة يريدونه، فسيصعدون إلى الطائرة ويأتون إلى هنا من أجل مقابلة مسؤولي نادينا".

مكاسب برشلونة من صفقة عثمان ديمبلي

كشفت تقارير إعلامية عن مكاسب نادي برشلونة الإسباني من بيع لاعب الفريق عثمان ديمبلي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب ما ذكرته قناة "Esport 3" الكتالونية فإن بيع ديمبلي سيسمح لبرشلونة بإدخال مبلغ 20 مليون يورو في قواعد اللعب المالي النظيف، وهو أمر ضروري نظرا للمشاكل المادية للنادي.

وتأتي هذه الخطوة لصالح برشلونة، من أجل تسجيل التعاقدات الجديدة قبل انطلاق الموسم القادم 2023-2024.

و باريس سان جيرمان الفرنسي سوف يدفع مبلغ مالي يصل إلى 50 مليون يورو الى برشلونة نظير التعاقد مع ديمبلي ولن يذهب المبلغ بالكامل لخزينة العملاق الكتالوني وذلك نظرا لحصول ديمبلي ووكيله أعماله على جزء من قيمة الصفقة.