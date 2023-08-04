مانشستر سيتي يعلن ضم مدرب جديد للجهاز الفني لجوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي عودة المخضرم خوانما ليلو، كمدرب ثان إلى الجهاز الفني الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا، بعد موسم من توليه مسئولية في السد القطري.

وكان ليلو حاضرا في الجهاز الفني بين 2020 و2022 وخلال هذه الفترة، فاز الفريق بلقبي البريميرليج وكأس الرابطة ووصل لنهائي دوري الأبطال، الذي خسره أمام تشيلسي.

ومنذ رحيله إلى السد القطري، تولى منصبه لاعب إشبيلية ومالاجا السابق إنزو ماريسكا، الذي تولى مؤخرا تدريب ليستر سيتي الذي هبط من البريميرليج.

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اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم القادم 2023-2024.

وأكد الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو اقتراب نادي مانشستر سيتي من حسم صفقة لاعب فريق لابيزيج الألمانى يوسكو جفارديول بقيمة مالية تصل إلى 90 مليون يورو.

وأشار الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو جفارديول خضع للفحوصات الطبية داخل نادي مانشستر سيتي صباح اليوم الجمعة تميهدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشار رومانو أن نادى مانشستر سيتي حسم صفقة انتقال جفارديول مع ناديه لابيزيج ولم يتبقى سوى المدافع الدولي الكرواتي الفحص الطبي للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي.

ويرغب السيتي في التعاقد مع جفارديول لتدعيم صفوفه الدفاعية قبل انطلاق الموسم المقبل بطلب من بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

مانشستر سيتي يجدد عقد نجم الدفاع



وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسميا، أن مدافعه الهولندي ناثان آكي مدد عقده مع الفريق حتى يونيو 2027.

ونشر مانشستر سيتي عبر حسابه في موقع "تويتر": "مدد ناثان آكي عقده في السيتي حتى 2027".

مسيرة ناثان أكي

وكان آكي البالغ من العمر 28 عاما قد انضم لفريق مانشستر سيتي عام 2020 من بورنموث مقابل 45 مليون يورو، وكان العقد السابق ينتهي في 2025 قبل أن يتم التمديد لموسمين.

وشارك أكي في 41 مباراة مع مانشستر سيتي الموسم الماضي بواقع 2891 دقيقة سجل فيها 3 أهداف.

وبالمجمل لعب أكي 81 مباراة مع مانشستر سيتي سجل فيها 7 أهداف.

ونال أكي مع مانشستر سيتي لقبا في دوري أبطال أوروبا و3 في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وخسر مانشستر سيتي هذا الصيف الألماني إلكاي جوندوجان الذي رحل بنهاية عقده وانضم لفريق برشلونة، والجزائري رياض محرز الذي انتقل للنادي الأهلي السعودي.

في حين تعاقد مانشستر سيتي مع ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي.

وسيفتتح مانشستر سيتي موسمه بمواجهة آرسنال يوم 6 أغسطس في كأس الدرع الخيرية قبل مواجهة بيرنلي يوم 11 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيلعب مع إشبيلية يوم 16 أغسطس في كأس السوبر الأوروبي.

برشلونة يتوصل لاتفاق مع كانسيلو

في سياق آخر توصل برشلونة إلى اتفاق بشأن ضم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، من صفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعير كانسيلو في النصف الثاني من الموسم الماضي إلى بايرن ميونخ، ولكن لم يرغب العملاق البافاري في ضمه بصورة نهائية ليعود من جديد إلى مانشستر سيتي.

وقال فابريزيو رومانو المختص في شؤون انتقالات اللاعبين: "توصل كانسيلو إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية مع برشلونة، في ظل رغبة البرتغالي في الانتقال إليه

وأضاف رومانو، عبر حسابه على "تويتر" أن تشافي مدرب برشلونة يرغب في التعاقد مع جواو منذ شهر يناير الماضي، ويضعه على رأس أولوياته، وتستمر المحادثات حاليًا مع مانشستر سيتي بشأن شكل التعاقد.

يذكر أن كانسيلو خاض الموسم الماضي 47 مباراة في جميع المسابقات بين السيتي وبايرن، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 آخرين.