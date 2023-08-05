السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

تشريح جثة خفير لقى مصرعه في مشاجرة بالسلام

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة خفير خصوصي لقى مصرعه إثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش بمدينة السلام والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
 

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة (خفير خصوصى" متأثرًا بإصابته بطلق ناري"، وإصابة شقيقه بطلق نارى) إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

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وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "جارى ضبطهم") لذات الخلافات.

كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
 

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة اخبار الحوادث اليوم

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