السبت 05 أغسطس 2023
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رياضة

البطولة العربية، موعد مباراة السد القطري ضد الشرطة العراقية والقناة الناقلة

موعد مباراة السد
موعد مباراة السد القطري ضد الشرطة العراقي والقناة الناقلة

البطولة العربية، يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مباراة السد القطري ضد الشرطة العراقي في أولي مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

وتأهل نادي السد القطري كأول مجموعته على حساب الهلال السعودي الذي حل وصيفا، فيما تأهل فيه الشرطة العراقي كثاني مجموعته خلف اتحاد جدة صاحب الصدارة.

موعد مباراة السد القطري ضد الشرطة العراقي

وتنطلق صافرة مباراة السد القطري والشرطة العراقي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد الشرطة العراقي

وتنقل مباراة السد القطري ضد الشرطة العراقي ومباريات كأس البطولة العربية عبر شاشة  قناة SSC السعودية الرياضية التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة العربية للاندية 2023.

تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12523.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: – 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

وتنطلق اليوم السبت مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية “كأس الملك سلمان” المقامة حاليا في السعودية، والمقرر أن تختتم فعالياتها يوم 12 أغسطس الجاري.

وتأهلت ثمانية فرق للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، حيث تقام مباريات هذا الدور اليوم السبت مباراتين وغدا الأحد مباراتان.

وتستعرض فيتو في السطور التالية القيمة السوقية للأندية الثمانية التي تأهلت للدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية على النحو التالي:

 

اتحاد جدة –  78,03 مليون يورو 
الشرطة العراقي – 2,78 مليون يورو
السد القطري – 45،43 مليون يورو
الهلال السعودي – 163,63 مليون يورو 
الشباب السعودي – 23،63 مليون يورو
النصر السعودي – 128,58 مليون يورو 
الرجاء المغربي – 17،22 مليون يورو
الوحدة الإماراتي – 37,75 مليون يورو

وانفرد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، بهداف البطولة العربية بعدما قاد فريقه لتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة والتأهل للدور ربع النهائي ليفك الارتباط مع نيمار لاعب الزمالك في ترتيب الهدافين.

ويتربع النجم الفرنسي على قائمة صدارة هدافي كأس الملك سلمان للأندية برصيد 3 أهداف،بعدما نجح في التسجيل بكل المباريات فيما سجل نيمار لاعب الزمالك ثنائية لفريقه أمام الاتحاد المنستيري.

أرقام كريم بنزيما مع اتحاد جدة بالبطولة العربية

كما تصدر كريم قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بأهداف في البطولة، برصيد 4 أهداف من أصل 5 سجلها فريقه، بإحراز 3 أهداف وصناعة هدف واحد

وسجل كريم أهداف الفوز لفريقه في المباريات الـ 3، حيث أحرز الهدف الثاني في مباراة الترجي التي انتهت 2-1، وسجل الهدف الوحيد في مباراة الصفاقسي التونسي، قبل أن يدخل في الشوط الثاني لمباراة الشرطة العراقي وينفذ ركلة الجزاء بنجاح.

المتأهلون إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية

الإتحاد السعودي
الوحدة الإماراتي
الرجاء المغربي
الهلال السعودي
السد القطري
الشرطة العراقي

النصر السعودي

الشباب السعودي

 

مباريات دور ربع النهائي للبطولة العربية


السبت

السد القطري Vs الشرطة العراقي 
الساعة: 6 مساء

الهلال السعودي Vs الاتحاد السعودي 
الساعة: 9 مساء

الأحد:

النصر السعودي Vs الرجاء المغربي
الساعة: 6 مساء

الشباب السعودي Vs الوحدة الإماراتي 
الساعة: 9 مساء

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