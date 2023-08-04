أخبار الحوادث اليوم: مقتل شخص على يد 4 آخرين في الدقهلية.. وحركة تنقلات ضباط مباحث القاهرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

اعتمدت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة حركة تنقلات محدودة لرؤساء المباحث، لضخ دماء شابة إلى المناصب القيادية وتغيير آليات العمل ورفع معدلات الأداء الأمنى داخل قطاعات المديرية.

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على قطع أرض أملاك دولة، مما أسفر عن إصابة شخصين بـ منطقة الواحات البحرية.

حصلت فيتو على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، الذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين من أسرة واحدة.

أدلى المتهم بالشروع في قتل حماته بالتعدي عليها بسلاح أبيض بمنطقة منشأة القناطر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بالتعدي على حصان لرفضه التحرك في الطالبية، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.



لقى خفير خصوصي مصرعه وأصيب شقيقه إثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش بمدينة السلام وألقى القبض على 9 متهمين في الواقعة.



أقدم مسجل خطر على الاعتداء على حماته في الشارع بمنشأة القناطر مما أسفر عن إصابتها وألقى قطاع الأمن العام القبض على المتهم وشقيقه.

أقدم تاجر مخدرات على قتل صديقته لقيامها بسرقة أمواله حصيلة تجارة المواد المخدرة بالإسكندرية وألقى القبض على المتهم وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



شهدت قرية كوم اليهود مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مقتل شخص على يد 4 أشخاص، وذلك بعد أن اقتحموا منزله، وتعدوا عليه بالضرب لاتهامهم له بالسرقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين في الواقعة.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط باقى المتهمين، في واقعة مقتل خفير خصوصي، وإصابة شقيقة بطلق ناري بسبب خلاف حول حراسة إحدى الورش بمدينة السلام.