مقتل شخص علي يد 4 آخرين في الدقهلية

شهدت قرية كوم اليهود مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مقتل شخص على يد 4 أشخاص، وذلك بعد أن اقتحموا منزله، وتعدوا عليه بالضرب لاتهامهم له بالسرقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين في الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس بوصول "محمد أحمد محمد"، وشهرتة "موكشة"، الى المستشفى جثة هامدة ادعاء تعدٍ من آخرين.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث وبالفحص تبين قيام 4 أشخاص بالتعدي على المجني عليه داخل منزله بالضرب، وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم لاتهامهم المجني عليه بسرقتهم.

جرى إيداع جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتورطين في الحادث.