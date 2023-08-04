السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على قطعة أرض بالواحات البحرية

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على قطع أرض أملاك دولة، مما أسفر عن إصابة شخصين بـ منطقة الواحات البحرية.

 

مشاجرة الواحات البحرية 

تلقى مركز شرطة الواحات البحرية بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من العمال داخل مزرعة فلسطين بدائرة المركز، وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين مجموعة من العمال  بسبب خلاف على قطعة أرض أملاك دولة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط 5 أشخاص من طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

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