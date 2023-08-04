السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

9 أفراد من أسرة واحدة، أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

ي حادث طريق القاهرة
ي حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، فيتو

حصلت فيتو على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، الذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين من أسرة واحدة.

أسماء ضحايا حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي

وأسفر الحادث عن مصرع 3  أشخاص وهم: “حلا إبراهيم،  8 سنوات، مقيمة الجيزة، وشقيقتها جودي إبراهيم، 4 سنوات، وثالث يدعى إبراهيم حسن”، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم: "ملك إبراهيم كدمة بالوجه 13 سنة، عبدالرحمن إبراهيم، سحجات وكدمات متفرقة، 6 سنوات، كنزي إبراهيم، 11 سنة، كسر مضاعف بالفخذ الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، جاسمين إبراهيم  4 سنوات، اشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم..

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وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري انقلاب سيارة  بالكيلو 64  بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 6  آخرين أغلبهم أطفال وجرى نقل المصابين إلى المستشفي  لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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