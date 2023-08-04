القبض على شخصين بتهمة تعذيب والتعدي على حصان في الطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بالتعدي على حصان لرفضه التحرك في الطالبية، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.



تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد المواطنين لرصده مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين "مجهولين" يقومان بالتعدى على دابة “حصان” بالضرب حتى سقط أرضًا بدائرة القسم.



و بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بالتعدى على الدابة لرفضها التحرك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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