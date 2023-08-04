اعترافات المتهمين بالتعدي على حصان بالطالبية

في إحدى وقائع التعدي على الحيوانات الأليفة، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين لقيامهما بالتعدي على حصان لرفضه التحرك في الطالبية.



اعترافات المتهمين بالتعدي على الحصان

وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، واعترف المتهمان بالتعدي على الحصان بالضرب لرفضه التحرك من مكانه، وكشفا أن الحصان كان في حالة أشبه بالإغماء، فاضطرا لضربه في محاولة لإفاقته.

تفاصيل القبض على المتهمين بالتعدي على حصان بالطالبية

وتلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد المواطنين لرصده مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان "مجهولان" يقومان بالتعدى على دابة “حصان” بالضرب حتى سقط أرضًا بدائرة القسم.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بالتعدى على الدابة لرفضها التحرك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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اعترافات المتهم بالشروع في قتل حماته بالشارع

وعلي الجانب الآخر، تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع المتهم بالشروع في قتل حماته بالتعدي عليها بسلاح أبيض بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم خلال التحقيقات: إنه توجد خلافات بينه وبين زوجته بسبب تدخل حماته في حياتهم، ومع استمرار المشاكل الزوجية قامت زوجته بمغادرة مسكن الزوجية وتوجهت إلى منزل أسرتها.

وأكد المتهم أن تدخل حماته فى شئون بيته هو السبب الرئيسي في خلافاته مع زوجته ومقوية مراتي عليا.

وأضاف، المتهم أنه اصطحب شقيقه وتوجه إلى منزل أسرة زوجته لمصلحتها وإعادتها مرة أخرى إلى مسكن الزوجية، وخلال توجهه لمنزل أسرة زوجته، تقابل مع حماته في الشارع ونشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفعه للاعتداء عليها بسلاح أبيض، وفر هاربا.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله تضرر (أحد الأشخاص وزوجته) من تعرض الثانية بالتعدي بسلاح أبيض من قبل زوج ابنتهما بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقيام شخص بالتعدى على والدة زوجته بسلاح أبيض محدثًا إصابتها.. وبسؤال المجنى عليها قررت بأنه حال سيرها بالطريق بدائرة المركز.. تقابلت مع (زوج نجلتها "له معلومات جنائية" وشقيقه - مقيمان بدائرة المركز) وحدثت مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات زوجية بين الأول وبين ابنتها قام على إثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفرا هاربان.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث ضبط المشكو في حقهما وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكابه الواقعة.. كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.