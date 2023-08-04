السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

مقتل خفير خصوصي وإصابة شقيقه لخلافات على حراسة ورشة بالسلام

مقتل خفير خصوصي وإصابة
مقتل خفير خصوصي وإصابة شقيقه، فيتو

لقى خفير خصوصي مصرعه وأصيب شقيقه إثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش بمدينة السلام وألقى القبض على 9 متهمين في الواقعة.
 

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تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بوفاة (خفير خصوصى" متأثرًا بإصابته بطلق ناري"، وإصابة شقيقه بطلق نارى) إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.


وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "جارى ضبطهم") لذات الخلافات.

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كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
 

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قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام

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