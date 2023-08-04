تحذير جزائري من عواقب التدخل العسكري في أزمة النيجر على المنطقة

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، بيانا اليوم الجمعة، حذرت فية من خطورة التدخل العسكري في أزمة النيجر على المنطقة





خطورة التدخل العسكري في أزمة النيجر





ومن جانبه قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الجمعة، إنه من الضروري تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة في حل الأزمة في النيجر.



وجاء تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال استقبال المبعوث الخاص للرئيس النيجيري باباجانا كينجيبي في العاصمة الجزائر اليوم الجمعة، لبحث الأزمة في النيجر.



وفي أواخر الشهر الماضي شهدت النيجر انقلابا عسكريا ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، وأدانت عدد من الدول والمنظمات الدولية، الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الرحمن تشياني رئيس الحرس الرئاسي في النيجر.



وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية أن الوزير أحمد عطاف تلقى من مبعوث الرئيس النيجيري رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، من قبل نظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".



وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل الآراء والتشاور حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في هذا البلد الشقيق والجار والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر".



وشدد وزير الخارجية الجزائري على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما وخطورة على النيجر وعلى المنطقة برمتها.

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