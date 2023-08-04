باحث يكشف خطة "داعش" لاستثمار أزمة النيجر للتواجد بمنطقة الساحل الأفريقي

تنظيم داعش، قال الدكتور صبرة القاسمى الباحث فى شئون التيارات الإسلامية، إن مهاجمة مسلحي داعش الإرهابي لجنود ماليين يرافقون شاحنات في طريقها إلى النيجر المجاورة، تكشف أن عناصر التنظيم تنقل العمليات الإرهابية لـ النيجر، وتؤسس لمقرات إرهابية تستقبل مهاجرين جددا للتنظيم بالنيجر ومالي، وخصوصا بالمنطقة الحدودية صعبة التضاريس.



داعش يسعى لتطبيق منهجه في إدارة التوحش بالمنطقة

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن ما حدث من تنظيم داعش من مهاجمة الجنود الماليين والشاحنات التي تسير بين مالي والنيجر لن تكون الأخيرة، لأن التنظيم يسعى لتطبيق منهجه في إدارة التوحش في هذه المنطقة وعزلها عن العالم والقضاء على كل مظاهر مؤسسات الدولة بها، حتى يستطيع أن يقدم نفسه بديلا عن نظام الدولة في مناطق الخراب التي يؤسس لها.



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خطر داعش يتمدد داخل دول الساحل الأفريقي

وأضاف القاسمي أن خطر التنظيم لا يقتصر علي مالي والنيجر وإنما يمتد للسنغال وتشاد وجمهورية الكونغو وموزمبيق والصومال وتشاد، موضحا أن هذا سيسبب تزايد الجماعات الموالية للتنظيم في إفريقيا؛ وقد يعمل على إعاقة جهود التعاون الإقليمي أو العالمي لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن استقطاب وتجنيد أعداد متزايدة من المقاتلين من الإقليم ومن المهاجرين إلى التنظيم، وذلك بسبب جاذبية الخطاب الجهادي العنيف في ظل بيئة غير مستقرة أمنية وتعاني من اضطرابات عديدة وهو ما يهدد الاستقرار الإقليمي.



وتابع أن تنظيم داعش يحاول استثمار الانقلاب الواقع فى دولة النيجر على الرئيس محمد بازوم ووجود فراغ أمني وصراع علي السلطة للظهور مرة أخرى، مستغلا انسحاب القوات الفرنسية من مالي والذى ترك المنطقة رخوة وضعيفة في مواجهة التنظيم، بالإضافة إلى محاولات انتشار فاجنر والصراع الأوروبي الروسي على النفوذ في المنطقة يزيد اشتعال الموقف ويقدم المنطقة على صنية من ذهب لداعش.

هجوم داعش على جنود مالي

ويذكر أن مسلحي داعش هاجموا جنودا ماليين يرافقون شاحنات في طريقها إلى النيجر المجاورة، ويخشى أن تكون حصيلة الهجوم مرتفعة.

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة أن الهجوم قرب حدود مالي وقع الخميس، دون معرفة حصيلة الخسائر جراء الهجوم الإرهابي.



وقال مصدر أمني مالي للوكالة الإخبارية إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي نصبوا كمينا لوحدات الجيش قرب بلدة ميناكا بشمال شرق مالي.