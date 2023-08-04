السبت 05 أغسطس 2023
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سياسة

أزمة النيجر، خبير استراتيجى يكشف تفاصيل الحرب الباردة بين روسيا والغرب على أرض إفريقيا

الدكتور طارق فهمى،فيتو
الدكتور طارق فهمى،فيتو

أزمة النيجر، قال الدكتور طارق فهمى الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن ازمة النيجر دخلت مرحلة جديدة فى إطار المناكفة الروسية الأمريكية الفرنسية، وهذه ستكون المشكلة الرئيسية فى أزمة النيجر وجزء منها مرتبط بحجم الوجود العسكرى.

تقلص الدور الفرنسى 

 

ازمة النيجر، واكد فى تصريح لفيتو أنه رغم تقلص الدور الفرنسى الذى أصبح مستهدفا من المجلس العسكرى الحاكم فى النيجر والتركيز على رفض الاتفاقيات وطرد عدد من السفراء وهذه تعد اجراءات اولية لكن هناك قوات أمريكية موجودة تدرب عناصر الحرس الرئاسى، وبالتالى غير معروف كيف ستتفاعل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا مع الأمر، وإن كانت روسيا ستملأ الفراغ الذى ستتركه فرنسا عن طريق قوات فاجنر.

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الصراع الروسى مع الغرب فى أوكرانيا انتقل إلى أفريقيا

 

ازمة النيجر، وتابع إن الصراع الروسى مع الغرب فى أوكرانيا انتقل إلى أفريقيا، وبالتالى نحن أمام مرحلة الصراعات الاقليمية تديرها القوى الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية وروسيا ودخلت أطراف أخرى كفرنسا وهى دولة مهمة فى أفريقيا ولديها تجمع الفرانكفونية وهناك تجمع بريطانى الأنجلوفونية، وبالتالى هذه التجمعات ستشكل تحديا كبيرا بشأن الأوضاع فى النيجر، خاصة وأن فرنسا ليس لها وجود مقيم بالنيجر الآن  وهو ما سيفتح الباب أمام المناكفات  السياسية الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يفسح المجال لمزيد من التدخلات وظهور عناصر الإرهاب مثل بوكو حرام فى نيجيريا وتنظيم داعش جنوب الساحل وعناصر القاعدة.

نحن ذاهبون لحرب باردة جديدة

 

وواصل حديثه قائلا فى كل الاحوال نحن ذاهبون لحرب باردة جديدة تشمل الأطراف المختلفة مثل فرنسا وروسيا وأمريكا والقوى سيتحكم فضلا عن دخول قوات فاجنر لكن فرنسا سيكون لها قرار من خلال قاعدتها ولن يكون خروجها بالأمر السهل.  
 

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ازمة النيجر روسيا أمريكا فرنسا بريطانيا

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