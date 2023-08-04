الفيضانات تضرب سلوفينيا والسلطات تلجأ للاستعانة بالهليكوبتر لإجلاء المحاصرين (صور)

اجتاحت السيول شمال وغرب سلوفينيا، اليوم الجمعة، ما تسبب في اضطراب حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي، فيما جرت عمليات إجلاء بطائرات هليكوبتر في بعض المناطق.

وأصدرت وكالة البيئة في سلوفينيا تحذيرًا باللون الأحمر من حدوث فيضانات على نطاق أوسع، ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الأمطار الغزيرة، التي من المتوقع أن تمتد إلى كرواتيا والبوسنة، قد تستمر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة على الأقل.

اضطراب حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي في سلوفينيا

ونقلت وسائل الإعلام عن رومان كوجيليا رئيس العاملين بالإنقاذ في قرية موست بري كوميندي قوله: "منسوب المياه وصل لنحو مترين، ولم نتعرض لمثل هذه الفيضانات منذ 500 عام".

Advertisements

وكافح عاملو الإنقاذ للوصول إلى المناطق التي غمرتها المياه، ووجهوا نداء عامًا لاستخدام الزوارق المطاطية في المناطق التي أغلقت بها الطرق، ويصعب العبور فيها جراء الانهيارات الأرضية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن طائرات الهليكوبتر أجلت أشخاصًا محاصرين في منازلهم في بلدة سكوفيا لوكا، حيث غمرت السيول المركبات والشاحنات أو جرفتها بعيدًا.

الفيضانات تجبر 30 ألف شخص فى الصين على إخلاء منازلهم

في سياق متصل، تسببت الأمطار الغزيرة التى شهدتها العاصمة الصينية بكين فى إجبار ما يقرب من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم فى المدينة، حسبما أعلن التلفزيون الصيني الرسمي.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين استمرار هطول الأمطار الغزيرة فى العاصمة وعدة مناطق منها خبي وتيانجين، وبلغ متوسط هطول الأمطار فى بكين خلال الليل 140.7 مليمتر زتم تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار فى منطقة فانغشان وكان 500.4 مليمتر وفقا لمرصد المدينة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار بغزارة في المناطق الجنوبية والغربية اليوم، مشيرا إلى أن دوكسوري هو أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات وتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع في إقليم فوجيان الجنوبي، مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.

وكانت الحكومة الصينية أعلنت في بيان صادر عنها السبت الماضي حالة التأهب القصوى بعد أمطار غزيرة على بكين ومحيطها، وذلك جراء إعصار دوكسوري.

وفي ذات السياق أكدت السلطات الصينية في العاصمة بكين، أنها علقت الأحداث الرياضية الداخلية والخارجية ورفعت مستوى استجابتها للسيطرة على الفيضانات.

