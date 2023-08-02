حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)
رغم الأمطار الغزيرة والفيضانات التي هاجمت مناطق واسعة في الفلبين، أصر عروسان على إقامة زفافهما رغم الفيضانات التي تركت أرض الكنيسة مغمورة بمياه الأمطار الكثيفة.
وأوضحت مقاطع فيديو وصور أن العروسين دخلا الكنيسة في مدينة مالولوس الفلبينية، وسارا وأرجلهما حتى الكاحل في الماء.
في ممر الكنيسة الغارق بالمياه
وعلى الرغم من ارتفاع منسوب المياه، وفي عرض مفعم بالحب والعزم، سارت العروس والابتسامة تعلو وجهها، في ممر الكنيسة الغارق بالمياه، غير منزعجة من المياه العميقة.
وعلى الفور، انتشرت قصة العروسين المبتلين على وسائل التواصل، بعد أن نشرت إحدى قريبات العروس صورا ومقاطع فيديو أثناء القداس وهما أمام مذبح الكنيسة، بينما ابتلت أطراف ملابسهما بماء الفيضان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.