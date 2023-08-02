الأربعاء 02 أغسطس 2023
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منوعات

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

زفاف وسط الأمطار،
زفاف وسط الأمطار، فيتو

رغم الأمطار الغزيرة والفيضانات التي هاجمت مناطق واسعة في الفلبين، أصر عروسان على إقامة زفافهما رغم الفيضانات التي تركت أرض الكنيسة مغمورة بمياه الأمطار الكثيفة.

وأوضحت مقاطع فيديو وصور أن العروسين دخلا الكنيسة في مدينة مالولوس الفلبينية، وسارا وأرجلهما حتى الكاحل في الماء.

في ممر الكنيسة الغارق بالمياه

وعلى الرغم من ارتفاع منسوب المياه، وفي عرض مفعم بالحب والعزم، سارت العروس والابتسامة تعلو وجهها، في ممر الكنيسة الغارق بالمياه، غير منزعجة من المياه العميقة.

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وعلى الفور، انتشرت قصة العروسين المبتلين على وسائل التواصل، بعد أن نشرت إحدى قريبات العروس صورا ومقاطع فيديو أثناء القداس وهما أمام مذبح الكنيسة، بينما ابتلت أطراف ملابسهما بماء الفيضان.

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الأمطار الغزيرة الفيضانات الفلبين مدينة مالولوس الفلبينية ارتفاع منسوب المياه مذبح الكنيسة القداس

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