بدء التشغيل التجريبى لحمام سباحة مديرية التعليم بالدقهلية الأول من سبتمبر
تشهد محافظة الدقهلية استمرار تنفيذ الأعمال بتطوير حمام السباحة الخاص بمديرية التربية والتعليم، ومقرر الأول من سبتمبر البدء التجريبي لتشغيل الحمام السباحة.
حيث أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن الأول من سبتمبر سيكون البدء التجريبى لتشغيل حمام سباحة مديرية التربية والتعليم.
وأشار وكيل تعليم الدقهلية ى أنه بدأ العمل فى إحلال وتجديد حمام السباحة من ٢٠٢٢/١٢/١٣ وسيتم الافتتاح التجريبى فى ٢٠٢٣/٩/١ وتم تمويل الصيانة من صندوق دعم وتمويل المشروعات
وأكد شعبان أن حمام السباحة هدية تعليم الدقهلية لأبنائنا الطلاب ولشعب الدقهلية جميعا وستظل أبوابه مفتوحة طوال العام لممارسة الأنشطة الرياضية الخاصة به، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات معالى الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بأن تكون التربية والتعليم الملاذ الآمن لأبنائنا فى ممارسة الرياضة.
حمام سباحة التربية والتعليم يعد من أول حمامات السباحة على مستوى المحافظة حيث تم تنفيذه بمقاييس أولمبية ويعمل بنظام السخن والبارد وهو أول حمام سباحة مغطى لتدريب الطلاب وتنفيذ الدورات الخاصة بالتفوق الرياضي.
وثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية دور وزير التربية والتعليم ومجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في دعم تطوير حمام سباحة التربية والتعليم والذي سيعد نقلة نوعية لتنفيذ الأنشطة الرياضية لطلاب المدارس.
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