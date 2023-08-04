السبت 05 أغسطس 2023
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اقتصاد

1.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الجلسة نحو 1.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 751 مليون ورقة منفذة على 58 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,318 مليون ورقة منفذة على
86 ألف عملية خلال الجلسة السابقة
هذا وقد استحوذت الأسهم على 92.44 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.56 % خلال الجلسة. 

تأثير رفع الفائدة على البورصة 

تحدث ريمون نبيل خبير أسواق المال عن أداء البورصة، الخميس، وتأثير انتظار المستثمرين لقرار البنك المركزي، حيث أغلقت تعاملات اليوم على أداء متباين للمؤشرات، ما بين ارتفاع المؤشر السبعيني، وهبوط المؤشر الثلاثينى ليغلق بالقرب من 17451 نقطة، ليظل الآن المستوى الهام فى طريق استمرار ارتفاع المؤشر هو مستوى 17700 نقطة الذي في حال تأكيد اختراقه قد تتغير النظرة إلى الإيجابية لنستهدف الحد العلوي من الاتجاه العرضي للمؤشر عند 18200 نقطة.

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وتابع خبير أسواق المال: إنه في حال استمرار التداول أسفل 17700 نقطة، قد تعيد البورصة تجربة مستوى الدعم الفرعي عند 17300 نقطة، والذي يعد هو مستوى الخسائر الحالي للمؤشر، حيث الإغلاق أسفله يزيد من استمرار القوة البيعية لإعادة تجربة مستوى 16500 نقطة.

وأكد أن قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة 1 %، كان القرار الأكثر توقعا خلال الفترة القليلة الماضية نظرا لارتفاع معدلات التضخم، ومن المحتمل أن يكون المردود في البورصة متباينا، لافتا إلى أنه قد لا تتأثر البورصة كثيرا بالقرار، على عكس إذا كانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة بنسبة أعلى، والتي كانت بدورها ستجبر البنوك على إصدار أوعية ادخارية أعلى من 22%، وهذا الأمر كان سيكون له مردود سلبي على أداء البورصة.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% عند مستوى 17451 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21125 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 3510 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5178 نقطة. 

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 17455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% عند مستوى 21115 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 3505 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 5171 نقطة. 

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء، أول أيام التداول فى شهر أغسطس، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة. 

تداولات جلسة نهاية يوليو 

وارتفعت  مؤشرات البورصة فى  ختام  تعاملات، الإثنين الماضي، آخر جلسات شهر يوليو، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 17595 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 3190 نقطة. 

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 3530 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 5217 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التداولات، الأحد الماضي، أول تداولات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.189 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 17554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% عند مستوى 3167 نقطة. 

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04%  عند مستوى 3517 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 5192 نقطة.

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