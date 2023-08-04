محاكمات المشاهير في أسبوع.. تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب ممدوح عباس.. والحبس عامين للمتهم بدهس حفيد شريفة فاضل بالعجوزة

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع المنقضي من شهر يوليو 2023.

وفيما يلي أبرز المحاكمات:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه سنة بقضية سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، لجلسة 14 سبتمبر المقبل لإحضار شهادة بما تم في الطعن بالنقض.

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قررت الدائرة الثانية جنح الاقتصادية، تأجيل دعوى أقامها ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 13 سبتمبر المقبل.

عاقبت محكمة جنح العجوزة المتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بغرامة ٥ آلاف جنيه وألزمته المحكمة بالتعويض المؤقت، في القضية التي أقامها الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، لقيام المعزول بارتكاب جرائم السب والقذف عن طريق قناة الزمالك.

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة السائق المتهم بدهس حفيد الفنانة الراحلة شريفة فاضل بميدان سفنكس بالجيزة، ما تسبب له في عدة إصابات خطيرة، نقل على إثرها للمستشفى، بسبب السرعة الجنونية والمتهورة لقائد السيارة، بالحبس لمدة عامين.

حجزت محكمة جنح المعادي، جلسة محاكمة محامي عبد الله رشدي، لاتهامه بسب وقذف وتهديد جيهان العراقية، وذلك لجلسة ١٤ أغسطس للحكم.