تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

عاقبت محكمة جنح العجوزة المتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بغرامة ٥ آلاف جنيه وألزمته المحكمة بالتعويض المؤقت، في القضية التي أقامها الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، لقيام المعزول بارتكاب جرائم السب والقذف عن طريق قناة الزمالك.

وكلف الإعلامي أحمد موسي، مستشاره القانوني عمر الأصمعي، برفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره ٥ ملايين جنيه، لما أصابه من أضرار ارتكبها رئيس الزمالك المعزول.

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قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي

وفي قضية أخرى أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال مرتضى أحمد محمد منصور للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية، بجلسة 30 يوليو الماضي في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة من محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي للنائب العام بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج وهي جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.

كما تنظر الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بجلسة 10 أغسطس استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضوري 3 أشهر بتهمة سب الخطيب وحضور المتهم وجوبي أمام تلك المحكمة.

وتنظر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية القضية رقم 113 لسنة 2023 جنح ضد مرتضى منصور بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفين عموميين وحضور المتهم وجوبي بالإضافة إلى 5 قضايا أخرى منظورة أمام تلك المحكمة بالدرجة الأولى وما زال حوالي 15 قضية أخرى ضد المذكور قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة وينتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضد المتهم في تلك القضايا.

ويذكر أن ذات المحكمة سبق وعاقبت مرتضى الحبس سنة مع الشغل والنفاذ وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهر مع الشغل وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022 وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.