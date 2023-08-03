الزمالك صديق للمركز الثالث في 3 بطولات هذا الموسم

الزمالك، ودع فريق نادي الزمالك البطولة العربية بعد تعادله مع فريق النصر السعودي إيجابيا بهدف لكل فريق واحتلاله المركز الثالث بالمجموعة الثالثة.

وأصبح المركز الثالث صديقا لفريق الزمالك ولازمه خلال ثلاث بطولات مؤخرا هي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية ودعها وفشل في تحقيق لقبها نسردها من خلال السطور التالية.

الدوري المصري الممتاز

احتل فريق الزمالك الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري الممتاز موسم 2022\2023 برصيد 60 نقطة جمعهم من خوض 34 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 8 مباريات وأحرز لاعبيه 52 هدفا ودخل مرماه 36 هدفا.

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ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز 2023

1- الأهلي 83 نقطة

2- بيراميدز 73 نقطة

3- الزمالك 60 نقطة

4- فيوتشر 58 نقطة

5- المصري 48 نقطة

6- إنبي 45 نقطة

7- المقاولون 44 نقطة

8- الاتحاد 43 نقطة

9- فاركو 42 نقطة

10- سموحة 42 نقطة

11- الإسماعيلي 40 نقطة

12- البنك الأهلي 39 نقطة

13- سيراميكا 37 نقطة

14- طلائع الجيش 36 نقطة

15- الداخلية 35 نقطة

16- أسوان 33 نقطة

17- غزل المحلة 33 نقطة

18- حرس الحدود 25 نقطة

دوري أبطال أفريقيا

وودع فريق الزمالك دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد احتلاله الترتيب الثالث بالمجموعة الرابعة التي ضمته والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

البطولة العربية

ودع فريق الزمالك البطولة العربية المقامة حاليا بالسعودية بعد احتلاله ثالث المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب ( 7 نقاط)

النصر (5 نقاط)

الزمالك (4 نقاط)

الاتحاد المنستيري ( بدون نقاط)

الزمالك يودع البطولة العربية





البطولة العربية، ودع فريق نادي الزمالك البطولة العربية بعد تعادله الإيجابي مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

وفي نفس الجولة أقيمت مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري وانتهت بفوز الليث بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة يودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

وضمن الشباب صدارة المجموعة الثالثة من البطولة العربية برصيد 7 نقاط ليواجه الوحدة الإماراتي بقيادة بيتسو موسيماني في دور ربع النهائي.

كما تأهل النصر وصيفًا عن هذه المجموعة إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد تعادله مع الزمالك والذي يغادر بصحبة الاتحاد المنستيري منافسات البطولة بشكل رسمي.

أحداث الشوط الأول من الزمالك والنصر السعودي

تبادل الفريقين السيطرة على الكرة في بداية المباراة دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 5 سجل سيف الجزيري هدفا لصالح الزمالك قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وبعدها بـ 5 دقائق سجل عبد الرحمن غريب هدفا للنصر قبل أن يلغيه الحكم أيضا بداعي التسلل.

وبعد مرور 20 دقيقة سيطر النصر على الكرة وبدأ في بناء الكرة من الخلف.

بينما فريق الزمالك أصبح يضغط من الأمام على دفاعات النصر.

وفي الدقيقة 38 كاد النصر أن يسجل الهدف الأول عن طريق رأسية قوية من عبد الله مادو ولكن تصدى لها محمد صبحي ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 40 هدد الزمالك مرمى النصر عن طريق رأسية رائعة من عمرو السيسي ولكن جاءت بجانب القائم.

وفي الدقيقة 41 سدد فتوح كرة قوية ولكن ارتطمت في الدفاع وغيرت اتجاهها وتحولت لركلة ركنية.

وواصل الزمالك ضغطه على النصر بتصويبة أخرى من أحمد فتوح كادت أن تسفر عن الهدف الأول ولكن جاءت بجانب العارضة.

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

أحداث الشوط الثاني من الزمالك والنصر السعودي

وفي بداية الشوط الثاني أجرى مدرب النصر تبديلا بنزول ساديو ماني الوافد الجديد وخروج عبد الرحمن غريب.

وتحصل حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على ماني.

وكاد ماني أن يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 48 عن طريق تصويبة بقدمه اليمنى ولكن أتت بجانب العارضة.

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53.

وفي الدقيقة 58 أجرى الزمالك أول تبديل بخروج الجزيري ونزل بدلا منه محمد أشرف روقا.

بعدها أجرى أوسوريو التبديل الثاني بخروج شيكابالا ونزول إبراهيما نداي.

وفي الدقيقة 74 طالب لاعبو النصر بركلة جزاء ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعدما أكد الفار صحة قراره.

وتراجع نادي الزمالك للخلف للتأمين الدفاعي بينما هاجم النصر بكافة خطوطه أملا في إحراز هدف التعادل.

ثم أجرى أوسوريو تبديلين في الدقيقة 84 بنزول حاتم سكر ونيمار وخروج عمر جابر وعمرو السيسي.

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.