نبيل الحلفاوي لـ الزمالك: شكرا على الأداء المشرف
الزمالك، علق الفنان نبيل الحلفاوي على الأداء الكبير الذي قدمه الزمالك أمام النصر السعودي رغم التعادل وتوديع البطولة العربية.
وكتب الحلفاوي المعروف بانتمائه للنادي الأهلي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: هارد لك لنادي الزمالك. وشكرا على الأداء المشرف في مباراتكم الأخيرة، مبروك لنادي النصر ولأصدقائنا النصروانيين التأهل لربع النهائي.
وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.
وفي نفس الجولة أقيمت مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري وانتهت بفوز الليث بنتيجة 1-0.
بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.
ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية
- الشباب ( 7 نقاط)
- النصر (5 نقاط)
- الزمالك (4 نقاط)
- الاتحاد المنستيري ( بدون نقاط).
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