البطولة العربية، هدفا مباراة الزمالك والنصر السعودي(فيديو)

البطولة العربية، ودع فريق نادي الزمالك البطولة العربية بعد تعادله الإيجابي مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

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هدف زيزو

هدف رونالدو

وفي نفس الجولة أقيمت مباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري وانتهت بفوز الليث بنتيجة 1-0.

بهذه النتيجة يودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

وضمن الشباب صدارة المجموعة الثالثة من البطولة العربية برصيد 7 نقاط ليواجه الوحدة الإماراتي بقيادة بيتسو موسيماني في دور ربع النهائي.

كما تأهل النصر وصيفًا عن هذه المجموعة إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد تعادله مع الزمالك والذييغادر بصحبة الاتحاد المنستيري منافسات البطولة بشكل رسمي.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب ( 7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري ( بدون نقاط)

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

أحداث الشوط الأول من الزمالك والنصر السعودي

تبادل الفريقين السيطرة على الكرة في بداية المباراة دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 5 سجل سيف الجزيري هدفا لصالح الزمالك قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وبعدها بـ 5 دقائق سجل عبد الرحمن غريب هدفا للنصر قبل أن يلغيه الحكم أيضا بداعي التسلل.

وبعد مرور 20 دقيقة سيطر النصر على الكرة وبدأ في بناء الكرة من الخلف.

بينما فريق الزمالك أصبح يضغط من الأمام على دفاعات النصر.

وفي الدقيقة 38 كاد النصر أن يسجل الهدف الأول عن طريق رأسية قوية من عبد الله مادو ولكن تصدى لها محمد صبحي ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 40 هدد الزمالك مرمى النصر عن طريق رأسية رائعة من عمرو السيسي ولكن جاءت بجانب القائم.

وفي الدقيقة 41 سدد فتوح كرة قوية ولكن ارتطمت في الدفاع وغيرت اتجاهها وتحولت لركلة ركنية.

وواصل الزمالك ضغطه على النصر بتصويبة أخرى من أحمد فتوح كادت أن تسفر عن الهدف الأول ولكن جاءت بجانب العارضة.

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

أحداث الشوط الثاني من الزمالك والنصر السعودي

وفي بداية الشوط الثاني أجرى مدرب النصر تبديلا بنزول ساديو ماني الوافد الجديد وخروج عبد الرحمن غريب.

وتحصل حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على ماني.

وكاد ماني أن يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 48 عن طريق تصويبة بقدمه اليمنى ولكن أتت بجانب العارضة.

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53.

وفي الدقيقة 58 أجرى الزمالك أول تبديل بخروج الجزيري ونزل بدلا منه محمد أشرف روقا.

بعدها أجرى أوسوريو التبديل الثاني بخروج شيكابالا ونزول إبراهيما نداي.

وفي الدقيقة 74 طالب لاعبو النصر بركلة جزاء ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعدما أكد الفار صحة قراره.

وتراجع نادي الزمالك للخلف للتأمين الدفاعي بينما هاجم النصر بكافة خطوطه أملا في إحراز هدف التعادل.

ثم أجرى أوسوريو تبديلين في الدقيقة 84 بنزول حاتم سكر ونيمار وخروج عمر جابر وعمرو السيسي.

تشكيل الزمالك أمام النصر السعودي

وبدأ الزمالك مباراة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو".

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

تشكيل النصر السعودي أمام الزمالك

وجاء تشكيل النصر الأساسي في مباراة الزمالك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، علي لاجامي، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

محور الارتكاز: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، عبد العزيز العليوة.

قلب الهجوم: كريستيانو رونالدو.

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.