الجمعة 04 أغسطس 2023
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منوعات

استطلاع: العامل الأمريكى يحتاج لادخار 1.8 مليون دولار قبل التقاعد

الولايات المتحدة،
الولايات المتحدة، فيتو

قالت مجلة "ذا هيل" الأمريكية إن العامل في الولايات المتحدة، سيحتاج إلى ادخار ما يصل إلى  1.8 مليون دولار من أجل الحصول على التقاعد، في الوقت الذي  يستمر فيه التضخم بتأجيج القلق بشأن مدخرات العاملين في نظام التقاعد الأمريكي، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة "شارلز شواب" للخدمات المالية.

 

معلومات عن نظام التقاعد الأمريكي

وأظهر الاستطلاع ارتفاعًا في تقديرات ادخارات التقاعد والتي بلغت، العام الماضي، مليونًا و700 ألف دولار، حيث يعتقد 37 ٪؜ من المشاركين في الاستطلاع أنه من المحتمل جدًا وصولهم إلى هذه التقديرات الجديدة.

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ووجد الاستطلاع الذي شمل العمال المشتركين فيما يُعرف في الولايات المتحدة بخطة التقاعد "401K"، والتي تسمح لهم بالادخار، والاستثمار للحصول على التقاعد أن 62 ٪؜ من المستطلعة آراؤهم من العمال يعتقدون أن التضخم يمثل تحديًا لادخارتهم من أجل "تقاعد مريح"، بينما قال 42 ٪؜ إن تقلب سوق الأسهم يمثل عقبة أمامهم، مقارنة بنسبة 33٪؜ في العام الماضي.

 

التضخم وتقلب سوق الأسهم يؤثران على عادات الإنفاق والادخار

وقال حوالي 78 ٪؜ من العمال المشاركين إن التضخم، وتقلب سوق الأسهم، يؤثران على عادات الإنفاق والادخار، بينما قال 36 ٪؜ إنهم يخططون لتأجيل التقاعد في ضوء هذه الظروف.

ونقلت المجلة عن "برايان باندر" مدير شركة "شواب" للخدمات المالية قوله:"في الوقت الذي يحاول فيه العديد من العمال تقليص نفقاتهم، إلا أن بعض التكاليف لا مفر منها، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن الادخار من أجل التقاعد يمثل أولوية بالنسبة للعمال في الولايات المتحدة والذين حافظوا على معدلات ادخارهم بنظام التقاعد "401K".

وقالت المجلة إن 68٪ من العمال المشاركين في الاستطلاع أفادوا بوضع أموال التقاعد في حسابات ادخار، بينما أفاد 38 % أنهم يستثمرون أموال التقاعد من خلال حسابات وساطة مالية.

 

استمرار التضخم في جميع أنحاء الولايات المتحدة

ويأتي هذ الاستطلاع مع استمرار التضخم في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ففي الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه ما يزال هناك "طريق طويل لنقطعه لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 %".

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع، في يوليو الماضي، سعر الفائدة الأساس إلى أعلى مستوى، خلال 22 عامًا، في معركته لكبح جماح التضخم.

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