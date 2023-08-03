تداعيات وقف تصدير الحبوب، أمريكا تؤكد ارتفاع الأسعار وروسيا مستعدة للعودة بشروط

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 8% بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب من خلال البحر الأسود.



أمريكا تسعى لإعادة اتفاق الحبوب



وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة العمل باتفاق الحبوب في البحر الأسود، والسماح بمرور حبوب أوكرانيا.



من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في بيان صادر عنه فى وقت سابق اليوم الخميس، إن روسيا يمكنها تلبية الطلب المتزايد على الحبوب بشكل أكبر لولا العقوبات غير القانونية المفروضة عليها، مؤكدًا أن روسيا كانت ولا تزال موردًا للحبوب جديرًا بالثقة، وتفي بجميع التزاماتها في هذا الشأن.



وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن جوزيب بوريل مسئول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي اتهم روسيا بخلق اعتماد لدى البلدان النامية على إمداداتها من الحبوب الرخيصة: "الأمر ليس كذلك على الإطلاق، كانت روسيا دائمًا ولا تزال، رغم المشاكل المعروفة، موردًا جديرًا بالثقة.. وتفي بجميع التزاماتها"، وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

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وتابع المتحدث باسم الكرملين: أن " روسيا كانت لتلبي الطلب المتزايد على الحبوب بشكل أكبر "لولا قيود العقوبات غير القانونية من وجهة نظر القانون الدولي" التي تضطر لمواجهتها".



وكانت روسيا أعلنت في 17 يوليو الماضى رفضها الاستمرار في "صفقة الحبوب"، بسبب عدم وفاء الدول الغربية بالتزاماتها فيما يخص الاتفاقيات المتعلقة بتوريد المنتجات الروسية إلى السوق العالمية، حيث أشارت الخارجية الروسية إلى أن الجزء الروسي من الاتفاقيات لم يُنفذ قط ولم يتم الوفاء بالالتزامات التي قُدمت لموسكو على هذا الصعيد.

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