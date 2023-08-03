الأرصاد الجوية: أغسطس ذروة فصل الصيف وهذا تحذيرنا للمواطنين

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه من المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة علي مدار شهر أغسطس الجاري.



ذروة فصل الصيف

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة "الأولى": أغسطس ذروة فصل الصيف بسبب ارتفاع الرطوبة التي تؤدي الي ارتفاع درجات الحرارة.



نصيحة الأرصاد الجوية

ونصحت "غانم" بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لتجنب الإصابة بضربات الشمس لا سيما مع تسجيل الحرارة أعلى درجاتها.



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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة حيث يسود طقس معتدل صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الجمعة



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.

يذكر أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هن آسيا وأفريقيا وأوروبا يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.