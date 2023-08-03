الخميس 03 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إصابة 4 جنود في انقلاب مركبة عسكرية إسرائيلية

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 4 جنود نتيجة انقلاب مركبة عسكرية خلال رحلة روتينية في شمال إسرائيل.

اصابة جنود اسرائيليين 

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية “وصفت جراح الجنود ما بين المتوسطة والطفيفة”.

إجلاء الجنود

وأوضح الجيش في البيان “أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم”. مؤكدا أن ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وعلى الجانب الأخر وفي أول مطلب حكومي ينتهك الأراضي الفلسطينية عقب تعديلات قانون السلطة القضائية في إسرائيل، طالب وزراء بحكومة نتنياهو  بسن قوانين جديدة تساعد على التوسع الاستيطاني وضم الضفة الغربية  لحدود دولة الاحتلال.

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تشريع قوانين لضم الضفة الغربية لحدود دولة الإحتلال

واعتبر وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو أن على إسرائيل ضم الضفة الغربية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووصف "الخط الأخضر" بأنه وهمي، فيما أشار تقرير إلى أنه منذ بداية ولاية حكومة نتنياهو الحالية، في نهاية ديسمبر الماضي، تم دفع إجراءات تشريع مشاريع قوانين عديدة لضم الضفة.

وقال إلياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن "علينا فرض السيادة على مناطق "الضفة" أيضا، وينبغي دفع ذلك بأذكى ما يمكن، وقول هذه الأمور في أي مكان من أجل إنتاج اعتراف دولي بأن هذا المكان لنا".

المهمات الخاصة الإسرائيلية

وأضاف إلياهو أنه لا يوجد خط أخضر في الحقيقة، وهذا خط وهمي، ويوجد هناك واقع مشوه ويتعين علينا محوه".

وفي مارس الماضي، دعت وزيرة الاستيطان والمهمات الخاصة الإسرائيلية أوريت ستروك، خلال اجتماع في الكنيست، إلى ضم الضفة الغربية، وقالت إنه "بعد أن نجحنا في تمرير قانون العودة إلى -البؤرة الاستيطانية العشوائية- حوميش وشمال  الضفة  (أي قانون إلغاء فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية)، بتنا نعلم بشكل أكبر أن السيادة هي غاية قابلة للتحقيق".

حظر التراجع

وأضافت ستروك أنه "يحظر التراجع حتى لو أن التوقيت الآن ليس ناضجا، لكن علينا وضع هذا الأمر كغاية يجب السعي إليها، وأنا مؤمنة بأنه بالإمكان تحقيقها خلال هذه الولاية".

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الاحتلال الإسرائيلي جنود الاحتلال انقلاب مركبة اسرائيلية

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