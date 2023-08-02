الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 38 قطعة سلاح ناري و17 تاجر مخدرات فى أسيوط ودمياط

اسلحة نارية المضبوطات،فيتو
اسلحة نارية المضبوطات،فيتو

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتى أمن أسيوط - دمياط، حملاته  الأمنية مكبرة استهدفت دوائر مراكز شرطة (الفتح، دمياط، الزرقا، فارسكور) وأقسام شرطة (أسيوط - أول دمياط – دمياط الجديدة) ؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة: 

 

مديرية أمن أسيوط

ضبط 38 قطعة سلاح نارى عبارة عن (14 بندقية آلية – 14 بندقية خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهما " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").
 

و ضبط 11 قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (12متهم "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 682 حكما قضائيا متنوعا.

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مديرية أمن دمياط

ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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