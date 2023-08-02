ضبط أب تعدى على نجليه فى الشرقية بحجة تأديبهما

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تعدى أحد الأشخاص على نجليه وإصابتهما بالشرقية وضبط مرتكب الواقعة.







تابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على نجله وإحداث إصابته.



و بالفحص تم تحديد والد الطفل وتبين أنه مقيم بالشرقية وبصحبته 3 أنجاله وأن (طليقته - مقيمة بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) وبرفقتها نجلتهما الرابعة.

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وبسؤالها قررت بتلقيها اتصالا من أحد أنجالها وأفاد بأنه محجوز بإحدى المستشفيات، وبه إصابات متفرقة نتيجة تعدى والده عليه وأضاف لها بأن شقيقه الآخر متواجد بالمنزل صحبة والده وبه إصابات.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين تواجد نجلهما وبه إصابات بكسور متفرقة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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