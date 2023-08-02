العثور على جثة مكبلة اليدين داخل شقة فى الإسكندرية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مكبلة اليدين داخل شقة فى الإسكندرية، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه مسجل خطر بقصد السرقة.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مُقيم بدائرة القسم داخل شقته بعقار كائن بدائرة القسم مُكبل اليدين ووجود آثار دماء بالشقة.



وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه قام بالدلوف لشقة المجنى عليه بقصد السرقة ولدى استشعار المجنى عليه به تعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية فأفقده الوعى وتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة وإستولى على (بعض الأجهزة ومحتويات الشقة).. وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها) لدى عميلان له "حسنا النية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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