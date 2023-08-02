اعتماد نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام بنسبة 80%

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام بنسبة 80٪.

جاء ذلك وفقا لما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بعد أن تم حصر الأماكن المتبقية ببعض المدارس بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

ويبلغ عدد الطلاب الناجحين بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني 51500 طالب وطالبة موزعين على 1030 فصلا وبذلك تبلغ كثافة الفصل الواحد 55 طالبا وطالبة..

وفي ذات السياق اعتمد "مختار"نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام بنسبة نجاح 80٪ وبذلك تصبح النتيجة النهائية لهذا العام 97.3٪ حيث تقدم للامتحان 123812 طالبا وطالبة نجح منهم 120542 طالبا وطالبة، ومن ناحية أخرى كانت نتيجة امتحان الدور الثاني للإعدادية مكفوفين بنسبة 100٪ وإعدادية القسم المهني بنسبة 100٪..

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وقال " مختار " كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمنى لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتى المجالات والعلوم.

كما قال " المحافظ " إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.