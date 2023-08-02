محافظ الدقهلية يعتمد المرحلة الأخيرة للقبول بالثانوي العام بمجموع 237 درجة

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بشري سارة لابنائنا الناجحين في الشهادة الاعدادية ولاسرهم هذا العام، حيث اعتمد المخافظ المرحلة الثانية والاخيرة للقبول بالصف الاول الثانوي العام بمجموع 237 درجة للناجحين بالشهادة الإعدادية بدلا من مجموع 243درجة.

و اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الاربعاء المرحلة الثانية والاخيرة للقبول بالصف الاول الثانوي العام بمجموع 237 درجة للناجحين بالشهادة الإعدادية بدلا من مجموع 243درجة.

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جاء ذلك وفقا لما عرضه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بعد ان تم حصر الاماكن المتبقية ببعض المدارس بالادارات التعليمية بنطاق المحافظة حيث يبلغ عدد الطلاب الناجحين بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني 51500 طالب وطالبة موزعين علي 1030 فصل وبذا تبلغ كثافة الفصل الواحد 55 طالب وطالبة..

وقال " مختار": كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم.

وأوضح أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للإرتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.