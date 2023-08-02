بالاسماء، حركة قيادات أمن الدقهلية كاملة

اعتمد اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية واللواء محمد الهادى رئيس المباحث الجنائية الحركة الداخلية لرؤساء الأقسام ورؤساء وحدات البحث الجنائي وإدارة البحث الجنائي والمراكز والأقسام على مستوى مديرية أمن الدقهلية.

وتضمنت الحركة الىتي:

العميد محمد الحسيني، رئيسا لمباحث المديرية

العميد هيثم منصور رئيسًا لفرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية

والعقيد محمد عبدالصمد، رئيسًا لفرع البحث بجنوب الدقهلية

والعقيد أحمد مروان شبانه رئيسًا لفرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية

والعقيد دكتور شريف شعيشع رئيسًا لفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية .

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كما تولي العميد هشام الهلالى رئيسًا لقسم مكافحة المخدرات

والعقيد يوسف صبرى رئيس قسم الأموال العامة

والعقيد محمد مطر رئيس قسم تنفيذ الأحكام

والمقدم مارادونا هانى رئيس قسم المساعدات الفنية

والعقيد عصام القشلان رئيس قسم التحريات



والعقيد احمد فتح الله، رئيسا لقسم مكافحة جرائم الآداب

والمقدم محمد فتحي صالح، رئيسًا لمباحث شرطة النجدة

والمقدم أحمد حسين رئيس قسم المصنفات الفنية

والعقيد خالد دويدار رئيسا لمباحث التموين

والمقدم محمود يعقوب رئيسًا لمباحث شرطة المرافق.

العميد إسلام رمزي، مدير إدارة تأمين الطرق

العقيد أحمد عطيه تجديد الثقه كرئيس قسم شرطه البيئه والمسطحات بالمنصورة

العميد محمد سليمان إدارة التحقيقات

والمقدم محمد الوصيف بقسم المساعدات الفنية

وتولى المقدم دكتور محمود اللوزى رئيسًا لمباحث المرور

والرائد سعد عبدالله وكيلًا لمباحث المرور

والنقيب محمد الجميلي معاون مباحث المرور.

مأموري الاقسام والمراكز بالدقهلية

العميد محمد عمر شريف، مأمورًا لقسم شرطة أول المنصورة

العميد أحمد الجميلي مأمور مركز طلخا

العميد علي خضر مأمور قسم ثان المنصورة

العقيد تامر يحيى مأمور مركز شرطة أجا

العقيد مصطفى الهنيدي مأمور مركز الكردي

العميد أيمن بدوي مأمور مركز السنبلاوين

العقيد أحمد القبانى مأمور مركز شرطة محلة الدمنة

العميد محمد فوزي مأمور مركز شرطة بني عبيد

مقدم عمر عويس مأمور الجمالية

العميد علي خضر مأمور قسم ثان المنصورة

العقيد أحمد الحسيني مأمور مركز شرطة الستاموني

العميد محمد منير، مأمور مركز شرطة شربين

المقدم مسعد عوض مأمور جمصة

العقيد محمد وصفى مأمور قسم ميت غمر

العميد محمد أبو بكر مأمور تمى الأمديد

العقيد محمد الدسوقي مأمور نبروه

العميد أحمد الصديق مأمور مركز ميت غمر

العميد أحمد عبد الرحمن مأمور دكرنس

العقيد أحمد الحسيني مأمورًا لمركز شرطة الستامونى

الرائد كريم الشربيني نائب مأمور قسم شرطة ثان المنصورة

الرائد محمد الألفي نائب مأمور قسم أول المنصورة

المقدم محمد الألفي نائبا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة

الرائد صالح خطاب تجديد الثقة نائب ثان مأمور مركز نبروه

حركة رؤساء المباحث بالدقهلية



المقدم عبدالحميد الشورى رئيسًا للمباحث قسم شرطة أول المنصورة

والمقدم كريم عبدالرازق رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثان المنصورة

والمقدم احمد العزب رئيسًا لمباحث مركز شرطة المنصورة

والرائد إسلام عنان رئيسًا لمباحث مركز شرطة نبروه

والمقدم عمار الجداوى رئيسًا لمباحث مركز شرطة محلة دمنة .

الرائد محمد صبح، رئيسًا لمباحث مركز شرطة منية النصر

والرائد محمد صلاح رئيسًا لمباحث مركز شرطة بنى عبيد

والرائد محمد الهلالى رئيسًا لمباحث مركز شرطة السنبلاوين

والرائد محمد الشربيني رئيسًا لمباحث مركز شرطة المنزلة.

المقدم أحمد الشورى رئيسًا لمباحث مركز شرطة أجا

والمقدم رامي أبوشتيه رئيسًا لمباحث مركز ميت غمر

والرائد عبدالرحمن مصطفى رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة

والمقدم محمد البنا رئيسا لمباحث مركز شرطة بلقاس

والمقدم محمود القصبي قسم شرطة جمصة

والمقدم صلاح عودة رئيسًا لمباحث مركز شرطة شربين

والمقدم أحمد طلعت رئيسًا لمباحث مركز شرطة ميت سلسيل

والمقدم أحمد ثروت، رئيسًا لمباحث مركز شرطة تمى الامديد

والمقدم معاذ جمال رئيسًا لمباحث مركز شرطة المطرية.

والمقدم محمد فوزي زيدان رئيسا لمباحث طلخا

الرائد أحمد جمال رئيسا لمباحث الكردي

المقدم احمد عوض رئيسا لمباحث الستاموني

المقدم إسلام صقر رئيسا لمباحث دكرنس



حركة معاوني المباحث



الرائد مصطفي النجار تجديد الثقة رئيس تنفيذ احكام قسم أول المنصورة

النقيب أحمد حبيب معاونا لقسم ثاني المنصورة

النقيب أحمد الزميتي تجديد الثقة رئيسا لمباحث وحدة تنفيذ الأحكام بمدينة ميت غمر



النقيب محمود الشرقاوي تجديد الثقة معاونا لمباحث أجا



النقيب أحمد فوائد مرعي معاونا لقسم أول المنصورة



النقيب محمد جمال تجديد الثقة معاون أول رئيس مباحث مدينة ميت غمر



النقيب مروان سامح تم تجديد الثقة معاونا لمباحث قسم أول المنصورة

النقيب أحمد فوائد مرعي تجديد الثقة معاونا لقسم أول المنصورة

النقيب أحمد الجميلي معاونا لمباحث قسم ثان المنصورة

النقيب عبد الله عبد الواحد معاونا لمباحث قسم ثاني المنصورة

النقيب محمد عماد تجديد الثقه معاون مباحث بمركز طلخا

تجديد الثقه للنقيب كريم عزام مركز شرطة طلخا



وتهدف الحركة لضخ دماء جديدة، تسعي للعمل علي خلق حالة من الهدوء الأمني بالشارع وتقليص عدد الجرائم، وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وفقًا لتعليمات اللواء محمود توفيق قنديل وزير الداخلية.