الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة غريق في مياه نهر النيل بالمعادي

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

صرحت نيابة المعادي الجزئية، بدفن جثة شخص عثر على جثته في مياه نهر النيل بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

 

وشهدت منطقة المعادي بمحافظة القاهرة حالة من الحزن، عقب ظهور جثة شخص في العقد الثالث من عمره طافية على سطح النيل، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

جثة طافية بنيل المعادي

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

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وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثة غريق من نهر النيل بالمعادي.


وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص في العقد الثالث من عمره، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

 

ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

 

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