الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رياضة

رئيس الواسطي: اتحاد الكرة يحسم موقفه من دوري المحترفين في هذا الموعد

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

دوري المحترفين، أكد جمال عويس رئيس نادي الواسطى أن إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم سليمة من الناحية القانونية وكافة الإجراءات صحيحة.

وقال جمال عويس رئيس نادي الواسطي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن إجراءات انعقاد الجمعية العمومية "صحيحة" ولا يوجد أي شيء غير قانوني كما يدعي البعض ".

وتابع:"اتحاد الكرة سيحسم موقفه من مسابقة دوري المحترفين بعد أسبوع وان كان الاتجاه الأغلب هو إلغاء دوري المحترفين في الفترة المقبلة ".

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دوري المحترفين


اكتملت الأندية الـ 20 للمشاركة في دوري المحترفين بعد هبوط أسوان وغزل المحلة رسميا من الدوري المصري الممتاز.

 

وجاءت الأندية الـ 20، غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود ولافيينا وبترول أسيوط  والنصر للتعدين ومصر المقاصة وطنطا ودكرنس أبوقير للأسمدة وجمهورية شبين ووادي دجلة والسكة الحديد والقناة بتروجت وبروكسي والاتصالات ومكادي والنجوم وراية كفر الدوار.

 

ما هو نظام دوري المحترفين؟


وتتأهل الأندية من المركز الثاني حتى الخامس في جدول ترتيب دوري القسم الثاني لدوري المحترفين فيما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس في المجموعات الثلاثة بدوري القسم الثاني لحسم تذكرتين فقط منهم للتأهل لدوري المحترفين.


دوري المحترفين يضم 20 فريقًا


ومن المقرر أن يضم دوري المحترفين “دوري القسم الثاني ”أ" عدد 20 فريقًا بواقع ثلاث فرق الهابطة من الدوري الممتاز والثلاث فرق الصاعدة من دورة ترقي المحترفين “ترقي القسم الثالث” و14 فريقًا من القسم الثاني بواقع 12 فريقًا مباشرة وهم أصحاب المراكز من الثاني للخامس بالمجموعات الثلاثة وفريقين من أصحاب المركز السادس للمجموعات الثلاثة.

 

وجاءت الأندية المتأهلة لبطولة دوري المحترفين من المجموعات الثلاثة في  دوري القسم الثاني كالتالي


المتأهلون من مجموعة الصعيد إلى دوري المحترفين


وتأهل لافيينا  لدوري المحترفين رفقة بترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة فيما تأهل المنيا لترقي المحترفين.


المتأهلون من مجموعة بحري إلى دوري المحترفين

وتأهل  طنطا ودكرنس أبو قير للأسمدة وجمهورية شبين لدوري المحترفين فيما تأهل بروكسي لترقي المحترفين.

 

المتأهلون من مجموعة القاهرة إلى دوري المحترفين

وتأهل وادي دجلة والسكة الحديد والقناة بتروجت إلي دوري المحترفين، فيما تأهل الاتصالات إلي ترقي المحترفين.

 

تأهل ثلاث فرق من ترقي دوري القسم الثالث

وتأهل نادي مكادي بقيادة عثمان أحمد، عن المجموعات من الأولى حتى الرابعة بعد احتلالهم المركز الأول  في دورة ترقي دوري القسم الثالث المؤهلة لدوري المحترفين 2023-2024.

 

وأقيمت دورة ترقي رباعية بين أوائل المجموعات من الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتأهل مكادي صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين”.

 

وتأهل نادي النجوم بقيادة أحمد عيد عبد الملك إلى دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين” عن المجموعات من الخامسة حتى الثامنة.

 

كما تأهل نادي راية كفر الدوار بقيادة محمد سليمان عن المجموعات من التاسعة حتى الثانية عشر.

 

المتأهلون من ترقي القسم الثاني

وتأهل من دورة التصفية الثلاثية لدوري القسم الثاني كلا من بروكسي والاتصالات.

 

الهابطون من الدوري الممتاز

 

وهبط لدوري المحترفين من الدوري الممتاز كلا من أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود.

 

وكانت أندية كبرى فشلت في عدم التأهل لدوري المحترفين الموسم الجديد، بعد انتهاء مسابقات دوري الدرجة الثانية موسم 2022-2023.

 

وجاء على رأس الأندية التي أخفقت في عدم التأهل لدوري المحترفين، وهم الترسانة ومنتخب السويس والإنتاج الحربي وايسترن كومباني والنصر والألومنيوم وتليفونات بني سويف وكفر الشيخ والمنصورة والأوليمبي.

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