النيابة العامة تفتح تحقيقات في انهيار لافتة إعلانات أعلي كوبري أكتوبر، الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص ووفاة آخر

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة.

حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا اول أمس، الأول من يونيو الجاري بانهيار لافتة إعلانات كبيرة أعلى كوبري أكتوبر تحديدًا أعلى عزبة أبو حشيش اتجاه ميدان التحرير نتيجة اعوجاج قاعدتها الحديدية تأثرًا بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، مما أدى إلى سقوطها على سيارتينِ ودراجة آلية وغلق الطريق بالاتجاهين وكسر عواميد للإنارة، وإصابة أربعة أشخاص ووفاة شخص واحد؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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مدير الإيرادات: اللافتة منتهية الصلاحية

وانتقلت النيابة لمعاينة محل الحادث، ومناظرة جثمان المتوفَّى، وسؤال المصابينَ، وسألت النيابة العامة مديرَ الإيرادات والإعلانات بحي حدائق القبة فشهد بأن اللافتة محل الحادث منتهية الترخيص، وأن الجهة الإدارية حررت محضرًا بمخالفتها في فبراير الماضي، وقدم صورة من ملفها.

قرارات النيابة لكشف ملابسات الحادث

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة الأرض الكائن بها الإعلان محل الواقعة، والاطلاع على ملف تراخيص اللافتة المنهارة وفحصه وبيان مدى سريانه أو انتهائه، وفي الحالة الأولى بيان مدى الالتزام بأعمال الصيانة بها والمسئول عنها ومدى إجرائها وفق المعايير المحددة بمعرفة جهة الإدارة، وفي حالة انتهائه بيان المتسبب عن بقاء اللافتة بعد انتهاء ترخيصها لتحديد المسئول عن الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله، كما استدعت النيابة العامة مسئولي الوكالة مالكة اللافتة لسؤالهم، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.

يذكر أن لوحة إعلانات كوبري أكتوبر أمام المركز الثقافي القبطي الثقافي سقطت اليوم بسبب العاصفة الترابية، ما أودى بحياة شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

لوحة أكتوبر



وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر أعلى عزبة أبو حشيش بحى حدائق القبة بسبب العاصفة الترابية القوية التي تعرضت لها العاصمة ظهر اليوم.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بسقوط لوحة إعلانية مثبتة علي شاسيه حديد تتبع إحدى الشركات الإعلانية الخاصة على سيارتين ودراجة بخارية فوق كوبرى أكتوبر وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى الحى والإسعاف لموقع الحادث، كما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



وأصدر اللواء خالد عبد العال تعليماته بتشكيل لجنة لمراجعة كافة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات لبيان مدى تأثرها من العاصفة القوية التي تعرضت لها القاهرة حرصًا على حياة المواطنين.