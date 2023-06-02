أحمد حلمي يرفع لافتة كامل العدد في أول أيام عرض "ميمو" في جدة

شهدت مسرحية أحمد حلمي الجديدة “ميمو” حضورا كبيرا من جانب الجمهور في المملكة العربية السعودية في أول أيام عرضها في مدينة جدة، وسط حضور عدد من الفنانين.

نجاح كبير يحققه الفنان أحمد حلمي بمسرحيته الجديدة "ميمو" بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، حيث رفعت في أول أيام عرضها لافتة “كامل العدد”، كما تصدر النجم أحمد حلمي تريند موقع التغريدات العالمي تويتر بالسعودية، وحضر العرض المطرب محمد حماقي، ومجموعة كبيرة من الضيوف.

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ومن جانبه أكد المنتج حمدي بدر أن هذا النجاح ليس جديد على العرض ولا الفنان أحمد حلمي، والذي سبق تحقيقه خلال موسم الرياض منذ عدة أشهر عند عرض المسرحية لأول مرة، فهو نجم كبير وله جمهور كبير في الوطن العربي أجمع وليس المملكة العربية السعودية فقط، وهو ما يجعل تذاكر العرض تنفذ بمجرد طرحها.



وأضاف بدر: ميمو هو أول مشروع لي مع أحمد حلمي ضمن مجموعة من المشاريع التي سوف نعلن عنها خلال الفترة القادمة، فنحن مستمرين في عرض العمل خلال الأربع ليالي المقبلة، وبعدها سوف نفكر في الخطوة القادمة.



"ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، جيلان علاء، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.